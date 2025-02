Mutatjuk ki írta az első Valentin-napi üzenetet és azt is, mi állt benne!

Ő írta az első Valentin-napi üzenetet

Valentin napját már 1446-ban is ünnepelték és az 1700-as években váltak divatossá a Valentin-verseskötetek is. A XIX. században pedig ezen a napon üdvözlőkártyákat is küldtek egymásnak az emberek. (Magyarországon a Valentin-nap megünneplése 1990-ben kezdődött.) Az első Valentin-napi üzenetet nem más írta, mint Szent Valentin (aki valójában nem is szent). Nagyjából a 270-es évek tájékán Valentin püspök börtönben volt és a kivégzését várta, amikor az őt őrző őr lánya beleszeretett. Amikor a püspököt vitték a vesztőhelyre (február közepén, a szerelmesek pogány ünnepén), akkor egy levélkét dobott a lány felé, amit úgy írt alá: a Te Valentinod. Ez lehetett az első Valentin-napi üzenet. Egy másik verzió szerint nem volt semmilyen lány, csak annyi történt, hogy miközben vitték a vesztőhelyre Valentint, azt kiáltotta a tömegnek, hogy "Ne felejtsétek Valentint!", és hogy "Szeretlek benneteket!”.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Két másik szentre is emlékezünk ma

Szent Cirill és Szent Metód, Európa társ-védőszentjeinek napja is ma van. Konstantin Cirill és bátyja, Metód görög szerzetes hittérítők volt. Cirill a IX. században alkotta meg az ún. glagolita ábécét, illetve lefordított egy, a Negyedik Evangéliumból készített válogatást szlávra. Halála után bátyja, Metód folytatta a szláv liturgikus nyelv terjesztését és védelmét. Ünnepüket 1880-ban vették föl a római naptárba, július 5-re. 1897-ben február 7-re, majd 1969-ben február 14-re, Cirill halála napjára helyezték át.

Ma van az epilepszia világnapja

A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda 1997. február 14-re hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját. Azért került Szent Bálint napjára ez a világnap, mert ő nemcsak a szerelmesek mentora, de az epilepsziások védőszentje is. A világnap lehetőséget nyújt a betegséggel és gyógyítással kapcsolatos szélesebb körű tájékoztatásra és az epilepsziával élőkkel való kézfogásra.

Tudtad, hogy a nemzetközi könyvajándékozási nap ma van?

Minden év február 14-én ünneplik a nemzetközi könyvajándékozási napot, amely száz százalékban önkéntes kezdeményezés, és célja, hogy annyi gyermeknek adhassunk könyvet, amennyinek csak lehet, illetve hogy megszerettessük velük az olvasást.