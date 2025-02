Tizenkét hét a pokolban: Mutatjuk, hogyan emlékeznek a főváros ostromára - Galéria

A Tizenkét hét a pokolban kiállítás kísérő programjai

A kiállításhoz kapcsolódóan több kísérőprogram is lesz. Középiskolásoknak szóló rendhagyó történelemórán mutatja be dr. Nánay Mihály történész a tárlat képein és visszaemlékezéseken keresztül Budapest második világháborús ostromának mindennapjait, előzményét és hatásait. A Budapest ostroma című, 9-12. osztályosoknak ajánlott múzeumpedagógiai foglalkozáson a diákok megismerhetik az ostrom mindennapjait: hogyan telt 1944 karácsonya, vagy hol rejtőztek a Várnegyed lakói a légiriadók alatt. A kísérőprogramokra a Várkert Bazár honlapján keresztül lehet jelentkezni. A Testőrpalota Információs pontján Akkor és most címmel ingyenes, térképes kiegészítő is várja a kiállítás tablóin szereplő helyszínek mai arcát megismerni vágyó látogatókat.