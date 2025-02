Itt az újabb ranglista: Budapest megelőzte Párizst, Londont, Bécset és Berlint

Budapest rendkívül jó helyen szerepel a legújabb világranglistán. A friss tanulmány aszerint rangsorolta a városokat, hogy milyenek a megélhetési költségek, az életminőség és az internet sebessége. Ezeknek a szempontoknak a mentén állították sorrendbe a városokat és kiderült, hol jobb otthonról dolgozni, digitális nomádként élni.

Budapest bekerült az első 5 közé

A Flatio utazási portál a távoli munkavégzésre a legalkalmasabbnak Lisszabont találták. A portugál fővárosban az árak megfizethetőek. A portál számításai szerint lakhatással együtt 488-732 ezer forint körüli összegből jön ki havonta egy személy. Az életminőséget pedig pozitívan befolyásolja, hogy ott sokat süt a nap.

Varsó lett a második a ranglistán. A sok zöldterület és a kedvező árak mellett a technikai infrastruktúra kiemelkedő a lengyel fővárosban. Megélni itt 400-600 ezer forintba kerül.

Prága és Zágráb után Budapest végzett a Top 5-ben

A Budapest melletti érvek között szerepelt a város lenyűgöző építészete, a pezsgő szociális élet és a kedvező megélhetési költségek. Kiemelték, hogy a lakhatás ára kerülettől függ, eltérőek az árak a belváros és a külső kerületek között, a rezsi pedig az egyik legalacsonyabb Európában. Kiemelték továbbá az ikonikus termálfürdőket, amelyek a feltöltődést szolgálják, ezt a hatékony munkavégzés szempontjából fontosnak tartják. Megemlítették, hogy Budapesten sok a közösségi munkatér és sok az olyan kávézó, ahol lehet dolgozni.

Ezt a 20 várost választották a legideálisabbnak otthoni munkavégzésre: Lisszabon Varsó Prága Zágráb Budapest Berlin Porto Bécs Barcelona Brno Madeira Málaga London Split Madrid Párizs Bangkok Szófia Albufeira Valencia

Budapest sok európai fővárost megelőz más kategóriákban is

Párizst, Londont, Madridot és Bécset is maga mögé utasította a magyar főváros. Nem ez az első lista, amin híres európai városokat előz meg a magyar főváros. Az adventi vásárok tekintetében is az elsők között vagyunk, kiváló a turizmusunk is, és – mint arról a Metropol beszámolt – Budapest a világ legjobb bevásárlóhelyei közé is felkerült. A reptérről való bejutás, a bevásárlóközpontok, a plázák kínálata és ára, a bevásárlóutcák, az ajándékboltok szolgáltatásai, a piacok színvonala, az egyes helyszínek közötti közlekedés mind szempont volt, nem beszélve a település biztonságáról (pl: lopások, támadások esélye, de a túlszámlázást is figyelték), továbbá számításba vették a taxikat, valamint a tömegközlekedést is.