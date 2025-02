„Hét év alatt hét babát vesztettem el, de soha nem adtam fel a reményt”

Hét év alatt hétszer kellett gyászolnia egy fiatal nőnek. Hét babát vesztett el. Volt, akit még a terhesség középső szakaszában, de volt, akit már a szülés után. Bátran kijelenthetjük: ha valaki, hát ő megjárta a poklot szülőként, de mégsem adta fel. Érezte: kell, hogy legyen értelme ennek a sok veszteségnek. A kanadai, 33 éves Carmen Grover pontosan tudja, mi a veszteség. 2016 és 2023 januárja között hét csöppséget vesztett el, mára azonban négy gyermek édesanyja. Mire első kisfia, Case 2017 decemberében, majd kislánya, Maelie 2019 áprilisában világra jött, már négy baba elvesztésén volt túl. Ezt újabb két tragikus kimenetelű terhesség követte. Ezt követően született meg 2021 júliusában a kis Ayda. Ezután újabb veszteség érte a családot, akik azonban úgy érezték, ennyi öröm és tragédia után nem zárhatják le a történetet egy veszteséggel, és újra próbálkoztak. Sikerrel: a kis Charlotte egy évvel ezelőtt, 2024 februárjában egészségesen jött világra.

Az orvosok a mai napig nem tudják pontosan, miért kellett a nővérként dolgozó Carmennek és párjának ennyi veszteséget átélnie. Nem tudtak rá magyarázatot adni. A nő most elárulta: valójában soha nem adta fel a reményt, akárhány gyermeket vesztett is el.

A mi történetünk a remény története. Sokszor elvesztettem a hitemet, de mindig volt valami, ami megtartott. Hogy őszinte legyek, a reményt soha nem vesztettem el, legfeljebb átalakult, és amikor egy babám meghalt, azt gondoltam, »remélem, találkozunk még, remélem, lesz örökség, amit rájuk hagyhatok«

– magyarázta.

Carmen minden baba halálakor levelet írt nekik. Ezek a levelek (ahogy ő fogalmazott) mind nyersek, igazak és katartikusak voltak. Segítettek neki feldolgozni a gyászt, kiírta magából a fájdalmat, amit nem igazán tudott megosztani akkoriban senkivel – írja a Mirror.

„A hetedik veszteség volt az a pillanat, amikor feltettem a kérdést, hogy mi értelme ennek? Aztán rájöttem, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy segíthetek a családomnak és a barátaimnak megérteni a történetünket?” – idézte fel. Így született meg végül annak a könyvnek az ötlete, amit a hetedik baba elvesztése után adott ki Carmen, és amelyben a hét babának írt levelet gyűjtötte össze. Az édesanya nemcsak „A Diary for My Babies: Journeying through Pregnancy Loss” című könyvön, de Instagram-oldalán keresztül is szeretne segíteni azoknak, akik hasonló fájdalmat élnek, éltek át.