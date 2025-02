Albérletből saját lakásba? Ilyen támogatásokkal segít a kormány!

Bevezették a 10%-os önerőt is

További segítség, hogy a fiatalok első lakáshoz jutásakor elég az ingatlan megvásárlásához szükséges összeg 10%-át önerőből (vagy babaváróból, munkáshitelből) előteremteni, ha megfelelő energetikai besorolású ingatlanba költöznek.

Továbbra is igényelhetők kedvező kamatozású lakáshitelek

Továbbra is elérhetőek a kedvezményes, legfeljebb 5%-os kamatozású lakáshitelek, amiknek a segítségével alacsonyabb havi törlesztőrészletek mellett költözhetnek a fiatalok albérletből saját lakásba.

A CSOK plusz kölcsön is segítség lehet az otthonteremtésben

Az állami támogatás (CSOK plusz) mellé maximum 50 millió forint összegben igényelhető CSOK kölcsön is, legfeljebb 3%-os kamattal. Ez a lehetőség viszont csak gyermekvállalás esetén vehető igénybe. Az összeghatárnál a már meglévő gyermekeket is figyelembe veszik, ráadásul aki 5000 fő alatti településen készül letelepedni, az Falusi CSOK-ot is igényelhet a CSOK Plusz mellé, tovább növelve így az új ingatlanra költhető összeget.