A lakhatási támogatásokból is részesülnek a családok

Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv része a megfizethető lakhatás. Az otthonok korszerűsítését jelenleg az Otthonfelújítási program, a vissza nem térítendő falusi CSOK támogatás és a kamattámogatott CSOK hitel, illetve a kamatmentes Babaváró hitel segíti.

Az otthonfelújítási támogatásokkal is élhetnek a magyar családok 2025-ben (Fotó: Cal David / Pexels)

A vidéki otthonfelújítási támogatás más lesz, mint a most is futó Otthonfelújítási Program, amelyben ugyan régiónként eltérő lehet a támogatás mértéke, azonban országosan elérhető lesz. A vidéki otthonfelújítási program a 2024. október 30-i Kormányinfón elhangzottak szerint a korábbi otthonfelújítási támogatással megegyező konstrukció lesz, de csak az ötezer főnél kisebb népességű településeken. Akik már teljesen kihasználták a 3+3 milliós otthonfelújítási támogatást, azok még egyszer ezt nem vehetik igénybe. Akik a korábbi támogatást csak részben használták ki, azok a 3 millióból fennmaradó összeg erejéig vehetik igénybe a vissza nem térítendő támogatást.

2025-ben a CSOK Plusz, a falusi CSOK, a babaváró és a munkáshitel kombinációja óriási lehetőségeket jelent a családalapítás előtt álló fiatalok számára!

Ezek jó része ugyanis támogatássá alakul át, ha megérkezik a kellő számú baba. Aki például 3 gyermeket vállal 2025-ben, az akár 58 millió forintos vissza nem térítendő támogatással és ezen felül 37 millió forintnyi kamattámogatott hitellel számolhat. A két gyermeket vállalóknál ugyanez 27 + 37, az egy gyermeket vállalóknál 9 + 37 millió forint lehet.

A SZÉP-kártya juttatás 50 százalékának átmeneti felhasználása lakásfelújításra

A Széchenyi Pihenőkártyára juttatásként jóváírt összeg legfeljebb 50%-a lakásfelújításra is felhasználható lesz. Korábban már írtunk arról, hogy új SZÉP-kártya zseb is jön a sportolás és az egészséges életmód elősegítése érdekében. Ezzel bővül az újonnan bekapcsolódó elfogadóhelyek száma és elérhetősége is. Vagyis, olyan egyszerűen lehet majd SZÉP-kártyával fizetni például egy-egy barkácsáruházban, mint például egy étteremben.