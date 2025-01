„Ez is kellett ahhoz, hogy most az legyek, aki vagyok" – Eltört a gerince, ma világbajnok táncos Kitti

Kitti nyolc éve eltörte a gerincét, ma mégis világbajnok táncosnak mondhatja magát a komáromi édesanya / Fotó: Metropol

Óriási a támogatás a háttérországból, általában fel is hívnak a versenyeken telefonon és folyamatosan kiabálják, hogy anya ügyes vagy, anya szurkolunk. Amikor hazaérek egy kupával vagy egy éremmel, akkor Johanna, a kislányom, annyira büszkén tudja mondani, hogy jaj anya nyert egy kupát, vagy anya nyert egy érmet, hogy elolvadok tőle lényegében

– mesélte boldogan az édesanya, akivel gyakran együtt gyakorolnak kislányai a nappaliban. Kitti vallja, hogy ha valamit igazán akarunk, akkor azt édesanyaként is el tudjuk érni, persze rengeteg segítséggel, amit ő meg is kap családjától. Az idővel folyton zsonglőrködő édesanya nem csak gőzerővel készül a versenyekre és edz, de háztartást vezet, gyermeket nevel és egyszerre két munkahelyen dolgozik. A sérüléséből még mindig maradtak vissza tünetek, így gyakori látogató az orvosnál is, de biztos benne, hogy bármi is lesz, a táncot nem hagyja abba. Célja, hogy később terápiás tánctanárként segítsen az embereknek. Hiszen ha valaki, akkor ő pontosan tudja, hogy milyen nagy kincs az, hogy képesek vagyunk mozogni és táncolni.