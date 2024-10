„Nem jósoltak sok esélyt arra, hogy túlélem” – egy gerinctörés és három nap kóma után lett világbajnok táncos Kitti, a komáromi édesanya

Kitti érmek és kupák tömkelegével tért haza a versenyről, ami nem sikerülhetett volna családja támogatása nélkül Fotó: KOVACS DAVID

„Soha nem szabad feladni, ha van egy álmod”

Kittinek nehéz gyermekkora volt, szegény körülmények között nőtt fel. Valószínűleg azóta küzdött szorongásos depresszióval. Ezt azonban a tánccal kiválóan tudja kezelni, amit ajánl is mindenkinek, aki hasonló problémákkal néz szembe.

A tánc volt az, amiben tényleg ki tudtam adni magamból azokat az érzelmeket, amiket az életben nem tudunk kimondani. És ezt mindenkinek ajánlom, hogy keressen magának egy mozgásformát, amivel levezetheti a feszültséget. Én sem gondoltam volna magamról, hogy tíz év kihagyás, két császármetszés és három napnyi kóma után még elmondhatom magamról valaha, hogy világbajnok vagyok. De igaz, ami igaz, nem szabad feladni és soha ne mondd, hogy soha

– zárta gondolatait a komáromi világbajnok édesanya, akinek a jövőben komoly tervei vannak a tánccal. Azt is el tudja képzelni ugyanis, hogy tánctanárként folytassa karrierjét, de abban már biztos, hogy két kislányának is meg szeretné majd mutatni a tánc erejét. És kitől is tanulhatnának jobban a picik, mint az igazi túlélő, világbajnok édesanyjuktól.