Mától újra lehet otthonfelújítási támogatásra pályázni: egyszerűbb lett az igénylés!

Orgonán hallgathatunk ma filmzenéket a Müpában

Filmzene orgonán? Miért ne?! De hogy fog szólni? Izgalmasabban, mint hinnénk, hiszen a többnyire a fejünk fölött függő hangvető leereszkedik, a karzatokon helyet foglaló közönség számára pedig páratlan akusztikai élmény kínálkozik – írja a mupa.hu. Az orgona most szó szerint is új megvilágításba kerül, és kiderül, hogy e hangszeren nemcsak a klasszikus orgonaművek szólnak jól, hanem a filmekből megismert zenék is. Kaposi Brúnó nemcsak a budapesti Jézus szíve jezsuita templom orgonistája és karnagya, miséket is komponál. A harminc esztendős művész ezúttal azt mutatja meg, hogy széles repertoárján még mi minden másnak jut hely: Liszttől Joplinig, az Egri csillagok filmzenéjéig vagy épp a Disney-klasszikusok slágereiig. Az előadás este 7-kor kezdődik.