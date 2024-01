Szalagkorlátnak hajtott, majd kigyulladt a magyar busz – ekkor történt a veronai tragédia

2017. január 20-én éjfél körül Verona és Velence között, az A4-es autópályán Verona-kelet lehajtó közelében a Magyarország irányába tartó autóbusz letért az útról, a szalagkorlátnak hajtott, majd egy autópályahíd pillérének csapódott, végül kigyulladt.

Az autóbusz Franciaországból, a Szinyei Merse Pál Gimnázium által évente megrendezett sítáborból tartott hazafelé, rajta utaztak a gimnázium tanárai, diákjai, egykori diákjai, az egyik tanár családtagjai, valamint két járművezető, összesen 56 fő. Ebből 43 fiatalkorú és 13 felnőtt (a két járművezetőt is beleértve). 18 ember vesztette életét, 26-an sebesültek meg. 2021 októberében másodfokon a sofőrt a vád és a védelem peren kívüli egyezségével jogerősen 6 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A baleset kapcsán több jogszabályt módosítottak, a járművek szigorúbb ellenőrzése mellett előírták, hogy a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és 04:00 óra között nem közlekedhet.

123 éve alakult az MLSZ

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) egy labdarúgással foglalkozó sportszervezet, amely a sportágban sporttevékenységet folytató jogi és természetes személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő, a sportágat önkormányzatiság elvén irányító, kiemelkedően közhasznú szervezetként működő sportági országos szakszövetség. Éppen ma 123 éve, azaz január 19-én alakult az István főherceg Szálló különtermében. Az akkori közgyűlésen megválasztott tanács pedig február 4-én már be is osztotta a bajnokságra jelentkező egyesületeket – az addigi hazai barátságos és nemzetközi eredményeik alapján – két osztályba. Az első első osztályú bajnoki mérkőzést Február 17-én a BTC (Budapesti Torna Club) és a BSC (Budapesti Sport Club) csapatai – kizárólag fővárosi csapatok – játszották. Akkoriban olyan csapatok szerepeltek még az első osztályban, mint a Műegyetemi Football Club, a későbbi MAFC és a Ferencvárosi Torna Club.

Sok neves magyar született ezen a napon

Január 19-én számos magyar művész, zenész, író, festő és zoológus látta meg a napvilágot, köztük Mészöly Miklós Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja 1921-ben, aki a mai magyar elbeszélők között kiemelkedő alkotó volt. De ezen a napon született

1902-ben Kovács Károly színművész, érdemes művész, akinek egyik emlékezetes alakítása Lucifer szerepe Madách Imre: Az ember tragédiájában a Nemzeti Színházban, de számos filmben is szerepelt.1957-ben pedig érdemes művész címet kapott.

1903-ban id. Rimanóczy Gyula Ybl- és Kossuth-díjas építész, a magyar avantgárd építészet kimagasló alkotója, akinek legismertebb munkája a Pasaréti téren épült ferences templom és buszvégállomás.

1917-ben Maros Rudolf zeneszerző, főiskolai és egyetemi tanár.

1931-ben Schubert Éva Kossuth-díjas színésznő, érdemes művész, aki 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.

1936-ban Molnár Sándor Kossuth-díjas festő, szobrász, a magyar új avantgárd jeles képviselője.

1957-ben Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes, keramikus.

Itt lehet vért adni a hétvégén

A fővárosban pénteken és szombaton várják a véradókat. Január 19-én reggel hét és este hét között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.), másrészt dél és 17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.). Szombaton pedig reggel 10-től délután négyig a KÖKI Terminálban (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75.).

Eső és hó is eshet a hétvégén

Pénteken borult marad az ég, és az esőt hózáporok váltják fel. A nap első felében még erős lesz az északnyugati szél. Reggel már gyengén fagyni fog, délután is csak 0, +5 fok ígérkezik. Erős lehűlés várható. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hétvége további részében mindkét nap többórás napsütésre van kilátás csapadék nélkül. Az északkeleti, keleti szél gyakran lesz élénk. Reggelente –10, –3, délutánonként 0, +6 fok várható.

Forgalomkorlátozás lesz több kerületben

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2024. január 19-én Budapest V. kerületében. Tilos megállni egészen 16 óráig a Budapest V., Apáczai Csere János utcában a hotellel szemközti oldalon tíz gépjármű részére fenntartott helyen – írja a rendőrség.

Ezenkívül, ugyancsak egy delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest V., XI. és XIV. kerületében. 2024. január 19-én 0 órától 24 óráig Budapest V. kerületében a Harmincad utca mindkét oldalán, 9 órától 15 óráig Budapest V. kerületében a Bécsi utca páros oldalán a Deák Ferenc utca és a Harmincad utca között, 12 órától 20 óráig Budapest XIV. kerületében a Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly úttól 80 méter hosszan, 16 órától 23 óráig pedig Budapest XI. kerületében a Kelenhegyi út 58. számmal szemben található parkolóban lesz tilos megállni.

Az ember tragédiájának szerzője 201 éve született

Madách Imre költő, író, ügyvéd, politikus 1823. január 20-án (más források szerint 21-én) látta meg a napvilágot Alsósztregován (a mai Szlovákiában). Ő volt a reformkor egyik legnagyobb írója. Legkiemelkedőbb alkotása, Az ember tragédiája, ami nemcsak a magyar irodalom egyik gyöngyszeme, de világsikert is aratott. Ismert műve még a Mózes és a Csák végnapjai.

66 éves lenne a Király

Zámbó Imre, vagy ahogy sokan hívták Jimmy, előadóművész, énekes 1958. január 20-án született. A magyar zenészvilág egy része, és főként rajongói egyfajta királyként tisztelték. A legnagyobb hatást a görög énekes, Demis Roussos gyakorolta rá, akinek stílusa érződik Jimmy dalain. Saját, otthonában tartott fegyverével 2001. január 1-én tisztázatlan körülmények között főbe lőtte magát, másnap pedig belehalt sérüléseibe.

Szombaton lesz a jégpályák éjszakája

2024. január 20-án rendezik meg a népszerű országos rendezvényt, a Jégpályák Éjszakáját. A kezdeményezéshez több tucat jégpálya csatlakozott idén is, Budapesten például 11 pályán csúszhatunk a jégen az éj leple alatt. Többek között a Budapest Parkban, az Etele téri jégpályán, a Hello Buda Winterlandben, a Bókay-kertben, a Városligetben és a New Ice Jégpályán, Budaörsön. A részletes programok itt találhatók.

Szombaton 72 ezer diáknak szorítanak majd

2024. január 20-án 10 órától írnak központi középfokú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok, 537 helyszínen több mint 72 ezren.

Vasárnap lenne 100 éves Benny Hill

Az angol komikus, színész, humorista 1924. január 21-én született Alfred Hawthorn Hill néven. A második világháborút követően tejesemberként, eladóként, színpadi asszisztensként és amatőr színészként dolgozott. A televízióban 1949-ben debütált, 1969-ben aztán átment a Thames Television csatornához, ahol húsz éven keresztül készítette The Benny Hill Show című humoros sorozatát.

Benedek Tibor-emléktorna lesz a Császár-Komjádi uszodában

A torna célja méltó emléket állítani a tragikusan fiatalon elhunyt kiváló vízilabdázónak, edzőnek, vezetőnek. Játéklehetőséget biztosítanak a magyar ifjúsági korosztály legmagasabb szintet képviselő csapatainak. A meghívott montenegrói és szerb korosztályos csapatokkal való mérkőzésekkel a nemzetközi tapasztalatszerzés is biztosítható a kapcsolatépítés mellett. A torna január 19–21. között zajlik majd, a belépés pedig díjmentes. A részletes program itt található.