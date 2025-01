155 éves lett a legkedveltebb budapesti jégpálya - nekik köszönhetjük

A hazai autó- és repülőgépgyártás megszervezője ezen a napon hunyt el

Fejes Jenő-Böszörményi Jenő és Schimanek Emillel közösen- közreműködött az első magyarországi dízelmotor tervezésében és kivitelezésében. 1902-ben franciaországi Westinghouse Gyár tervezőmérnöke lett, ahol az ott dolgozó Böszörményi Jenőnek, Árpád Gyulának segédkezett a Westinghouse márkanevű, üzemanyag nélküli autó megtervezésében, és gyártásának megindításában. Később a magyarországi gyárában készültek személyautók, teherautók, autóbuszok a főváros tömegközlekedésének javítására, a honvédség részére pedig repülőgépmotort szállított. Az 1929-es világméretű gazdasági válság miatt az angliai és a magyarországi Fejes-gyár is tönkrement. Ezt követően Fejes alkalmazott műszaki tervezőként kereste kenyerét, mezőgazdasági kézi eszközökkel foglalkozott 1952. január 29-én bekövetkezett haláláig.

Először jelent meg A holló című vers

Méghozzá 1845. január 29-én a New York Evening Mirror nevű lapban. Edgar Allan Poe amerikai író verseit eddig több tucatnyian ültették át magyarra, többek között Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád és Faludy György is.

Egy volt köztársasági elnökünk is január 29-ei születésű

Mádl Ferenc jogász, köztársasági elnök 94 éve ezen a napon látta meg a napvilágot a Veszprém megyei Bánd községben. 1990. május 23-tól 1993. február 22-ig az Antall-kormány tárca nélküli minisztereként feladata volt az MTA felügyelete. 2000-ben az FKgP Mádl Ferencet jelölte köztársasági elnöknek, június 6-án az Országgyűlés pedig meg is választotta Göncz Árpád utódjaként. Ekkor távozott minden addigi munkahelyéről. 2005-ben bejelentette, hogy nem vállal még egy elnöki ciklust. 2005. augusztus 5-én adta át hivatalát utódjának, Sólyom Lászlónak. Mádl Ferenc 2011. május 29-én hunyt el.

A Ramones magyar tagja is szülinapos

76 éve született Budapesten Tommy Ramone (Tommy Erdelyi, született: Erdélyi Tamás), magyar származású amerikai zenész és producer, a Ramones tagja. Négy évig volt az egyik legnevesebb punkrock együttes tagja és ő az egyetlen magyar származású zenész eddig, aki bekerült a rock and roll halhatatlanjai közé (Rock and Roll Hall of Fame). Erdélyi Tamás 2014. július 11-én hunyt el New Yorkban.