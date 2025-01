Megvan a Liu fivérek utódja, szenzációs magyar siker az Európa-bajnokságon

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség még tavaly július elején publikált részletes írást a saját honlapján arról, hogy „igazolt” két dél-koreai versenyzőt: Kim Min Szokot és Mun Von Dzsunt. Előbbi a január 10–12. között rendezett gyorskorcsolya Európa-bajnokságon remekelt: 500 méteren nem talált legyőzőre, 1500-on pedig harmadik lett.

Megvan a Liu fivérek utódja, Kim Min Szok (balra) remekelt a hollandiai Európa-bajnokságon Fotó: AFP

Kim Min Szok 500 méteren egyéni legjobb időt futott, ami egyben új magyar csúcs is, 1500-on szintén országos rekordot döntött. Mivel összetettben is a harmadik helyen állt, elindulhatott 10 000 méteren is, ami ugyan nem az erőssége, hiszen inkább sprinter, itt végül nyolcadik lett, amivel összetettben is a nyolcadikként végzett. Mivel érmet csak az összetett három legjobbja kap, így Kim végül nem gazdagodhatott medállal, derül ki a Magyar Nemzet beszámolójából.

Kim és Mun helyettesítik a Liu fivéreket

Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke kimondta: a Liu fivérek (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor) távozása miatt keletkezett űrt kívánják betölteni a két koreai honosításával.

„A Liu testvérek távozása után fontos volt, hogy válogatott korcsolyázóink továbbra is a világ legjobbjaival készülhessenek, hiszen így lehetnek igazán jó eredményeink a jövőben. A hozzánk érkező két fiú a világ legjobbjai közé tartozik, vagyis itt mindenki nyertes: a két, immár magyar állampolgársággal is rendelkező dél-koreai sportoló, a csapatunk tagjai, az edzők" – idézte Kósa Lajost a szövetség honlapja.