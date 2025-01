Egészséges Budapest Program: Újabb 7,7 milliárdos támogatás érkezik a fővárosba és környékére

Miközben Karácsony Gergely nyilvánosan azzal kampányol, hogy öt évvel meg akarja hosszabbítani a budapestiek életét, kimondható, hogy gyakorlatilag a szűrőprogramon kívül nem tesz ezért semmit, sőt a közlekedés összevissza szervezésével, a dugókkal még ront is a helyzeten. Budapest főpolgármesterének kampányígéretét, úgy fest, a kormány valósítja meg, hiszen az Egészséges Budapest Program keretében újabb 7,7 milliárd forint támogatás érkezik a fővárosba és környékére, újabb egészségügyi fejlesztésekre. Ezek fókuszában idén a járóbeteg-ellátás lesz, a kormány célja ugyanis az, hogy minél magasabb szintű, lakóhely közeli ellátást biztosítson a betegeknek.

Amíg Karácsony Gergely ígérget, a kormány az Egészséges Budapest Program révén javítja a betegellátást Fotó: Hatlaczki Balazs

Míg a kormány az Egészséges Budapest Program keretében eddig 133 milliárd forintot költött a fővárosi egészségügyi intézmények fejlesztésére, addig a főpolgármester csak a szempilláját rebegtette és a közösségi oldalán posztolgatott a + 5 évről, amit célként tűzött ki. Pedig volt jópár éve arra, hogy például a méhlegelőnek hívott, térdig érő gaztenger helyett érdemi zöldterületeket hozzon létre. De nem Karácsony az egyetlen, a baloldali vezetésű kerületek sem remekeltek e-téren, többüknek már az is nehézséget jelentett, hogy problémamentesen lebonyolítsák azt az egészségügyi fejlesztést, amelyre az állam biztosította a pénzt.

Az Egészséges Budapest Programban 2017 óta 11 országos intézet, 13, a fővárost és agglomerációt ellátó kórház, centrumkórházak és 32 szakrendelő fejlesztése zajlott Fotó: MW

Egészséges Budapest Program: 7,7 milliárdot költenek a fejlesztésekre idén

Legutóbb Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője és Deutsch Tamás EP képviselő, az erzsébetvárosi Fidesz elnöke beszélt arról, hogy a kormány döntésének köszönhetően a MÁV Szakrendelő orvosi rendelőit 940 millió forintból modernizálják. Emellett a Péterfy Sándor Utcai Kórház hamarosan csaknem 2,4 milliárd forintból újul meg. Felújítják a szakrendelőt és új orvosi műszereket szereznek be.

A Péterfy Sándor Utcai Kórház fül-orr-gégészeti osztálya országos centrumként is működik, ezért kiemelt jelentőségű a mostani támogatás, amely olyan fejlesztéseket tesz lehetővé, amik nagyban segítik az intézetben zajló gyógyító munkát

– részletezte Szentkirályi Alexandra, aki egy másik projektről is beszámolt: "A kertvárosban, a XVI. kerületi Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújítását is be tudják rövidesen fejezni – erre 563 millió forintot kapott a XVI. kerület. A kormány a budapestiek szövetségese, hergelés és látszatintézkedések helyett a fővárosi politikusok feladata az, hogy minden olyan programot támogassanak, ami Budapestet jobbá, élhetőbbé teszi” – hangsúlyozta.