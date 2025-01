Dr. Nagy Sándor: Együtt formáljuk élhetőbbé a világot!

Dr. Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke az Esélyünk lapnak elmondta, a Braille-írás világnapján talán jobban tudatosodik az emberekben, hogy mennyire sokszínű társadalomban élünk.

"A társadalom egy olyan szövet, amelyben mindannyian egymásra vagyunk utalva, és ez alól senki sem kivétel, hiszen olykor ép látású embertársainknak is ugyanúgy segítségre van szükségük, mint ahogy a látássérült személyeknek is. Különbség csak a segítségnyújtás jellegében és módjában van. A látásunk elvesztése, illetve súlyos károsodása miatt az információk 70-80 százaléka nem jut el hozzánk a szemünkön keresztül. A Braille-írás részben ezt a hiányt pótolja. A különféle termékek esetében például nagy segítség, ha azok dobozán pontírásban is szerepel az adott árucikk neve, jellemző tulajdonsága. A Braille-könyvek jelentőségét is kiemelném, hiszen ezek segítségével tanulhatnak a diákok, művelődhetnek és olvashatnak a látássérült emberek."

Az elnök felidézte, hogy a Braille-írás mellett egyre nagyobb szerephez jut a digitalizáció, az okostelefonok, a számítógépek és sok egyéb infokommunikációs eszköz használata is. Ezek lehetővé teszik, hogy a látássérült emberek még több információhoz tudjanak önállóan hozzájutni, továbbá ügyeiket digitális formában intézni, bevásárolni, levelezni, olvasni.

"Van még hova fejlődnünk, hiszen a mobilalkalmazások, a webes felületek egyenlő esélyű hozzáférését sok esetben nem tartják fontosnak a fejlesztők, megrendelők. Általánosságban elmondható, hogy a látássérült emberek az élet egyéb területein is ugyanúgy sok hasonló kihívással találkoznak, mint a többi hátrányos helyzetű polgár.

Ugyanakkor hatalmas előrelépésnek tartom, hogy Magyarország Kormánya kiemelt hangsúlyt fektet erre a területre, ezt mutatja az önálló Fogyatékosságügyi Államtitkárság létrehozása is, amely a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat érintő problémák megoldására fókuszál."

A teljes interjút itt olvashatja.