Nagy hal akadt a horogra: Budapesten fogták el a bűnszervezet vezetőjét

Nagy port kavart a hír, miszerint a hajdú-bihari rendőrök rajtaütöttek egy Magyarországon aktívan tevékenykedő nigériai bűnszervezet csalóira 2024-ben. Most pedig itt a folytatás: a jelentések szerint végre kézre kerítették a szervezet egyik vezetőjét is, aki az áldozatoktól kicsalt milliókból fényűző életet élt Budapesten.

A bűnszervezet célpontjai tehetős közép- és időskorú nők voltak Fotó: Police.hu

Világszerte tevékenykedett az a banda, melynek tagjai online társkereső oldalakon keresték áldozataikat, főként gazdag közép- és szépkorú nőket célozva meg. Előre megírt forgatókönyv alapján próbálták behálózni a kiszemelt személyeket, és nagy figyelmet fordítottak arra, hogy szimpatikus és gondoskodó képet alakítsanak ki magukról, ezzel ébresztve bizalmat az áldozatokban. Majd miután az online kapcsolat elmélyült, a bűnözök különböző ürügyekkel sürgősen pénzt kértek a hölgyektől. A nyomozás szerint a banda módszerei rendkívül sokszínűek voltak, és sok esetben sikerrel is jártak, nemegyszer milliós összegeket csalva ki így áldozataikból.

Például az egyik csaló a dollármilliókat hozó cége fejlesztésére kért 70 millió forintot, majd továbbment, és később már azt állította az egyik kiszemelt nőnek, hogy be kell fizetnie 50 millió forintot, mert a helyi hatóságok börtönbüntetéssel fenyegetik, amiért a vállalkozása által épített fúrótorony olajszennyezést okozott a Fekete-tengeren.

A rendőrség hajdú-bihari kibercsoportja már tavaly több bandatagot, köztük egy magyar nőt is letartóztatott, de most a szervezet egyik feltételezett vezetőjére, egy külföldi állampolgárra irányult a figyelmük. A gyanú szerint a 29 éves nigériai férfi irányította a műveletek egy részét, és a kicsalt összegek jelentős hányada is hozzá került. Luxuskörülmények között élt: drága ruhákat vásárolt, egzotikus utazásokat finanszírozott, és a budapesti éjszakai életben is látványosan szórta a pénzt.

Január 8-án a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival közösen fogták el a férfit Budapesten, akit Debrecenben hallgattak ki gyanúsítottként, majd bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság pénzmosás miatt rendelt el – adta hírül a Police.hu.