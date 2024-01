Szerelmi átverés: 12 milliót fizett a nő, aki beleszeretett a magyar csaló avatárjába

Film készült egy Tinder-csalóról

Sajnos, a tinderes csalások annyira gyakoriak, hogy már egy nagy sikerű film is készült egy esetből. A The Tinder Swindler, azaz a Tinder-csaló brit krimi dokumentumfilm Simon Leviev izraeli szélhámos átveréssorozatát dolgozta fel. Simon több nőt is megkárosított, pénzt csalt ki tőlük és érzelmileg manipulálta őket.