Menczer Tamás: Trump hivatalba lépése után Brüsszel a legfontosabb harctér

A kormánypárti politikus szólt arról is, hogy álhírek vannak az uniós forrásokról, arra figyelmeztetve, hogy azoknak senki se üljön fel. „12,5 milliárd euró ül a magyar számlán, tehát az uniós forrásokkal kapcsolatban és a lehívások tekintetében is ebben a ciklusban is a legjobbak között vagyunk, ezt már kiharcolta a miniszterelnök, és minden további forrást is ki fog harcolni, semmit nem fogunk elveszíteni, és eddig sem veszítettünk el semmit” – hangsúlyozta. Utalt rá, a legutóbbi nemzeti konzultációban világossá tették a magyar emberek: „a céljainkkal egyetértenek”, és „olyan dolgok, olyan döntések születnek ebben az évben, amelyekre korábban soha nem volt példa”. Menczer Tamás ezek közé sorolta a munkáshitelt, a 150 ezer forintos lakhatási támogatást, a családi adókedvezmény megduplázását, a 13. havi nyugdíj megvédését. Ezek a döntések pozitívan fogják érinteni mindenki életét – hangsúlyozta.

A kommunikációs igazgató közölte, béke még nincs, várják Donald Trump hivatalba lépését, de a magyar gazdasági fejlődést összeköttetésekre, együttműködésre is építették kelet és nyugat felé. Óriásberuházások kezdik el a termelést idén, „akkumulátorgyárak fordulnak termőre”, mindez százalékokat tesz hozzá a GDP-növekedéshez – mondta. Menczer Tamás hozzáfűzte, 2025-ben az államadósság kamatterhei is jelentősen csökkennek, és most 2010-hez képest egymillió munkahellyel van több, és azokat minden válság ellenére megvédték. „Az ellenfeleinknek, ezeknek a baloldali és diszkóliberális figuráknak csak saját maguk fontosak, saját érdekeikkel foglalkoznak, meg a brüsszeli megbízóik érdekeivel, mi meg az országgal foglalkozunk, mert nekünk Magyarország az első, ezt mindenki láthatja és látni fogja az idei évben is” – közölte.