Az USA eddigi legkomplexebb korrupciós hálózatát tárta fel egy kongresszusi vizsgálat Joe Bidenék kapcsán

Joe Biden "központi szerepet játszott a családja pénzszerzési rendszerében" - állítja a James Comer Kentucky állambeli republikánus politikus, a szövetségi Képviselőház Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottságának elnöke által vezetett egyéves kongresszusi vizsgálat, amely szerint közel 30 millió dollárt találtak az első család számláira folyósítva.

Fotó: AFP

2023-ban Comer kijelentette, hogy „soha nem láttunk olyat, hogy elnöki család ilyen pénzösszegeket kapott” külföldiektől, köztük Amerika „ellenfeleitől”.

Új könyvében Comer (R-Ky.) részletezi, hogy Biden fia, Hunter, és testvére, Jim hogyan házalták a "Biden Brand"-et külföldi kormányoknak és vállalkozóknak, hogy pénzt kaszáljanak.

Őszintén mondhatom, hogy nem tudok egyetlen olyan törvényes vállalkozásról sem, amelyet a Bidenek birtokoltak vagy működtettek volna

- írja Comer az "All the President's Money" című könyvében: Investigating the Secret Foreign Schemes that Made the Biden Family Rich" (A titkos külföldi rendszerek nyomozása, amelyek meggazdagították a Biden családot) című, január 14-én megjelenő könyvében.

A New York Post beszámolója szerint a könyv részletezi azt is, hogy a Comer vezette Felügyeleti és Kormányzati Elszámoltathatósági Bizottság milyen gyanús akadályokba ütközött az út során. Ezek az akadályok a bizottság rangidős demokratáival való harctól kezdve, akik megpróbálták hitelteleníteni a Comer által talált bizonyítékokat, a washingtoni sajtóig és a hírszerző közösségig terjedtek.

Comer, a bizottság elnöke a washingtoni újságírókat "a Demokrata Párt PR-ügynökeihez és reklámszakembereihez" hasonlította.

Azzal vádolja többek között az FBI bürokratáit, hogy "lassítják a vizsgálatokat", és "hamis narratívákat" szivárogtatnak ki a médiának a megállapításairól.

Comer több mint 200 dokumentumot kért a kormánytól Biden elnökségének első két éve alatt, és "egyetlen választ sem kapott" - írja.

Amikor a vizsgálat kezdetén megpróbált hozzáférni a Biden család banki nyilvántartásaihoz, könyörögni kellett a pénzügyminisztériumnak, hogy adja át azokat.

Comer könyve szerint a Biden banki nyilvántartásának elemzése, valamint Hunter üzlettársainak a bizottság előtt tett tanúvallomásai azt mutatták, hogy kínai, ukrán, román és kazah forrásokból érkeztek milliók.