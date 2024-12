Terézváros: Adóemelés és parkolás – Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a helyiek

Soproni Tamás drasztikusan megemelte az építményadót, amelyet januártól sok háztartás megérez majd, hiszen, ellentétben számos más fővárosi kerülettel, Terézvárosban a magánszemélyeknek is kell építményadót fizetni. Emellett az éves lakossági parkolást 18-szorosára emelte a baloldali többségű testület, lesz olyan család, amelyik jövőre több mint 100 ezer forintot fizet majd emiatt. Ez azért is felháborító, mert Soproni több mint 600 parkolóhelyet szüntetett meg az elmúlt öt évben. Most pedig arra hivatkozik, hogy nincs annyi lakossági várakozóhely, mint amennyi engedélyt eddig kiadtak és ezért emeli meg az éves lakossági parkolási díjakat. Eddig 2 ezer forintos adminisztrációs díjat fizettek a helyi autósok és ingyen parkolhattak, januártól ez 36 ezer forintos minimál díjra változott