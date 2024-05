Baloldali erőszak-kampány: Felgyújtották a plakátokat, a terézvárosiak oltották el a tüzet

Agresszív brutalitás: Terézvárosban az ott lakók oltották el azokat a lángoló választási plakátokat, amelyek Kovács Balázs Norbert polgármestert és a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit hirdették. A tettes egy egész háztömb körül rongált, több plakát bánta. A rendőrség hivatalból nyomozást rendelt el az ügyben. Az erőszak-kampány nem csak Terézvárosban tetten érhető, számos kerületben megjelent az újszerű jelenség. Ez azonban nem félemlíti meg a kormánypárti jelölteket.

Felgyújtották a Fidesz-KDNP jelöltjeinek plakátjait, a rendőrség hivatalból indított nyomozást Fotó: Facebook

Nem sokon múlt, hogy kigyulladjanak az autók és a környező épületek. Felelőtlen és agresszív kampányt folytat a baloldal.

Kovács Balázs Norbert szerint a baloldal ésszel és eredménnyel nem tud kampányolni, ezért marad számukra az erőszak eszköze Fotó: Magyar Nemzet

Plakátjaink módszeres, szervezett rongálása, ellopása már nem elég! Csütörtökön este több helyen felgyújtották plakátjainkat Terézvárosban. A gyújtogatás a terézvárosi polgárok és a rendőrség gyors reagálásának köszönhetően nem okozott kárt a környező autókban és épületekben. Felszólítom Soproni Tamást és a terézvárosi dollárbaloldalt, hogy hagyja abba a gyűlöletkampányát Terézvárosban is!

–reagálja az üggyel kapcsolatban Kovács Balázs Norbert. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje hozzátette: "A dollárbaloldal kerületvezetésére is éppen ez a magatartás jellemző. Ismeretlen számukra a korrektség, a felelősségvállalás és nem törődnek a következményekkel, ahogyan a terézvárosiakkal sem, amelynek eredménye a nyakig korrupcióban ülő Soproni Tamás-féle lepusztult közterek, 13 esetben és 70 milliós nagyságrendben "elfelejtett" közbeszerzések kiírása, szerződések "eltűnése", közel 150 milliónyi bírságok fizetése, túlárazások– például a 35 milliós kukatároló építése–, és hazugságok. Terézváros momentumos polgármestere ugyanis, ígéretével ellentétben, betondzsungel építését tette lehetővé. 2020-ban olyan rendeletet hozott, amely előkészíti a Gyurcsány-féle „kormányzati negyed” megvalósítását a Podmaniczky utcai MÁV-területen. Ott, ahol a kormány és Kovács Balázs Norbert (miniszteri biztosként) a Podmaniczky Liget projekt kialakításának előkészítésén dolgozik, amelynek eredményeként egy óriási közpark, tehát Terézváros "tüdeje" jön létre. Ez azért is fontos, mert Budapesten ebben a kerületben van a legkevesebb zöldfelület, az adatok szerint 0,4 nm/fő, ami egy kisebb hűtőszekrény méretével ér fel".

Sok kerületben módszeresen rongálják a fideszes plakátokat

Nem terézvárosi sajátosság, hogy rongálják a fideszes plakátokat, több kerületben is állandó jelenség a kampány elindulása óta. A plakátok ilyen mérvű rongálása egyébként –50 ezer forint károkozás felett– bűncselekménynek számít. Józsefvárosban például az antifás Szikra Mozgalmat sejtik a háttérben. A közelmúltban például Jámbor András baloldali országgyűlési képviselő szikrás mozgalmához köthető férfi törte be a helyi Fidesz-iroda ablakát egy éjjel. Az elkövetőt elfogták. Ebben a kerületben egy plakátrongáló elkövetőt is elfogott már a rendőrség, az okozott kár összesen 335 ezer forint. A bizonyítékok szerint szisztematikusan járt egy útvonalon, hogy letépje vagy megrongálja a fideszes plakátokat. A férfi a bizonyítékok ellenére is tagad, de a rendőrség nyomoz ügyében. Elmarasztalás esetén a rongáló saját zsebből fizetheti a kárt és vállalhatja a büntetőjogi felelősséget.

Az esetre Kocsis Máté, Józsefváros korábbi polgármestere is reagált. Az elkövetőknek azt üzente:"Nem félünk, ki fogjuk szabadítani Józsefvárost a dollárbaloldal fogságából!”

Az I. kerületben maga a polgármester saját kezűleg ragasztja át a fideszes plakátokat...

Egy egész fotósorozat bizonyítja, hogy V. Naszályi Márta, aki pillanatnyilag Budapesten az I. kerület baloldali polgármestere, kiszállva egy autóból saját kezűleg ráragasztotta a magáét fideszes ellenfele Böröcz László plakátjára.

Elképesztő bizonyíték. Vajon mit gondol a demokráciáról a DK és az MSZP és a Momentum közös jelöltje?