Hegyvidéki sarc-cunami: A kispénzűek és a nagycsaládosok érzik meg

Kovács Gergely polgármester nem kíméli a lakosságot Fotó:HírTv

A Hegyvidéken is elindította a baloldal a sarc-cunamit, jövőre az eddig kedvezményben részesült nyugdíjasoknak is fizetniük kell a teljes összegű kommunális adót. Továbbá azoknak, akiknek nincs saját autóbeállójuk és az utcán parkolnak, évi harmincezer forintba fog majd ez kerülni. Tizenötszörösébe, mint eddig. A családok sem járnak jól, hiszen megszüntetik a 40 négyzetméternél vagy annál kisebb lakásban élők adómentességét. A kutyapárti kerületvezetés ugyanis arra készül, hogy nekik ugyanúgy évi 15 ezer forinttal többet kelljen fizetniük adóként, mint a 200 négyzetméter feletti lakásokban élőknek. Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk majd a 80 négyzetméteres lakásban élő kétgyermekes, a 90 négyzetméteres lakásban élő háromgyermekes, a 100 négyzetméteres lakásban élő négygyermekes családoknak is. Ők ugyanazon megítélés alá esnek, mint akik 200 négyzetméternél nagyobb luxuslakásokban, villákban élnek. Érdekesség, hogy a lakosságra kivetett sarcok mellett évi több mint 120 millió forintot fizet ki Kovács Gergely polgármester tanácsadókra és szakértőkre. Az önkormányzathoz érkező új emberek egy része a Momemtum, illetve a Magyar Kutya Párt politikusa.