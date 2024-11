Ferencváros: Baranyi Krisztina dobra veri a kerület vagyonát

Öt éve egy helyben topog a valamikor országosan is elismert ferencvárosi tömbrehabilitáció. A kerület balliberális vezetése a rossz, gyakran balesetveszélyes állapotú bérházakban élőkkel alig-alig foglalkozott. Ha panaszkodtak vagy lakáscserét kértek, szinte folyamatos elutasításban volt részük. Baranyiék a felújításokkal ímmel-ámmal foglalkoztak, az esetek döntő többségében toldozgatással-foldozgatással tartották karban a már tarthatatlan állapotokat. Mindez azért is érdekes, mert az újonnan alakult baloldali városvezetés a kerületiek megsarcolásával egy időben két építési telek eladásáról is döntött. Erre pedig Gyurákovics Andrea szerint a kerületnek hosszú távon nyereséget hozó bérházak is épülhettek volna, hiszen ezekre van a legnagyobb szükség.

Ferencváros: Baranyi Krisztina évente körülbelül 1 milliárd forint veszteséget okozott eddig is azzal, hogy nem épít vagy újít fel teljes körűen bérházakat / Fotó: Önkormányzati Tv

Az önkormányzati vagyon kiárusításának nevezte Gyurákovics Andrea a Kén utca 3. és a Vágóhíd utca 10. alatt lévő, utolsó üres építési telkek dobra verését, amelyről a balliberális testület a legutóbbi képviselőtestületi ülésen döntött. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint a két telek olyan értéket képvisel, amely minél többet marad az önkormányzat tulajdonában, annál többet fog érni. Baranyiék azonban nem tudnak, vagy nem akarnak koncepcióban gondolkodni.

Gyurákovics Andrea szerint inkább bérházakat kellene építeni a telkekre / Fotó: Facebook

Mint Gyurákovics fogalmazott:

Az egyszeri pénzbeszedés egy egyszerűbb formája a városvezetésnek, mint a koncepcióban gondolkodás. Adott esetben mondjuk önkormányzati bérlakások építése azokra a telkekre, amit most kiárul Baranyi Krisztina

– mondta a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, hozzátéve: "Az eladásnál az is jobb megoldás lenne, ha parkolóhelyeket biztosítana például a Vágóhíd utcai, több, mint ezer négyzetméteres telken. Hiszen elvileg azért emelték tízszeresére az éves lakossági parkolási díjat, mert kevés a várakozási hely és sok az autó. Eddig a józanul gondolkodó képviselők késleltetni tudták például a kiárusítási terveket vagy az Ecseri úti metrómegálló feletti luxusberuházás megvalósítását, most viszont Baranyi az új szövetségeivel megszavaztat minden olyan intézkedést, amely nem a kerületiek érdekeit szolgálja."