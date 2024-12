Ma még kitöltheted a nemzeti konzultációt! – Mutatjuk a részleteket, mindenkinek a véleménye számít

Nyolcvan százalékos feldolgozottság mellett egyértelműen látszik, hogy a magyarok nem a migránsokra, hanem a magyar családokra, a béremelésekre és a fiatalok támogatására költenének pénzt. Az is világosan látszik, hogy a nemzeti konzultáció során választ adók 99 százaléka felháborítónak tartja, hogy Brüsszel napi egymillió forintos bírságot szabott ki hazánkra. Összességében az emberek támogatják a kormány elképzeléseit. Ha te még nem mondtad el véleményedet a konzultáció segítségével, ma még megteheted. Online is kitölthető és ma még postára is adható. Mindannyiunk véleménye számít!

A nemzeti konzultáció online is kitölthető Fotó: MW

Mint ismert, Magyarország kormánya újabb fontos kérdésekben kéri ki az emberek véleményét, hogy aztán figyelembe véve azt, számukra is a megfelelő döntéseket hozzák meg. Az akadálymentesen, online is elérhető konzultációs ívben 11 témakört érintően mondhatják el a magyarok, hogyan szeretnék alakítani hazánk közeli jövőjét, amely természetesen hosszú távon is kihat majd. A már beérkezett válaszok feldolgozása folyamatosan zajlik, már több mint 1,2 millió magyar tette világossá, mit szeretne. Az eddigi eredmények alapján már az is látszik, hogy a válaszadók 97 százaléka támogatja a kis- és középvállalkozásoknak szánt közvetlen tőkejuttatást. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért már bejelentette, hogy

"2025-ben elindítjuk a Demján Sándor Programot, ami több mint 1400 milliárd forint támogatást biztosít erre a célra."

Arról, hogy a Nemzeti konzultáció mi mindenben segítheti a magyarok hétköznapjait, Hídvéghi Balázs videóban beszélt:

A nemzeti konzultáció egyébként bevált formája a demokratikus párbeszédnek. A nemzeti kormány 2010 óta kéri ki így a magyarok véleményét jelentős politikai, gazdasági, társadalmi, gazdasági kérdésekben. A mai napig következetesen képviselt bevándorláspolitika csak az egyike az ilyen jelentős és megvitatott ügyeknek. A nemzeti konzultációk a nemzeti szuverenitás erejét is adják, hiszen erős felhatalmazást és egyetértési pontokat adnak a kormánynak ahhoz, hogy Brüsszel és a baloldal által indított támadások közepette is következetesen a magyar emberek akaratát képviselje.