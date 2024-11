Magyarország meg tudja csinálni! – Fókuszban a nemzeti konzultáció

Újabb mérföldkő előtt állunk, Magyarország kormánya ismét nemzeti konzultációt kezdeményezett, hogy kulcsfontosságú kérdésekben kérje ki az emberek véleményét. A 11 témakört érintő nemzeti konzultáció levélben és online is elérhető, jöjjenek a legfontosabb részletek!

Magyarország miniszterelnöke a nyomdából frissen kikerült nemzeti konzultáció egyik példányával (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Magyarország meg tudja csinálni! – így hangzik a legfrissebb nemzeti konzultáció címe, melyben 11 kérdésre adhatunk választ. Ezeet vetet sorra cikkében a Magyar Nemzet.

Az első kérdés arra irányul, hogy csatlakozzunk-e a kereskedelmi háborúhoz, vagy próbáljunk meg gazdaságilag semlegesek maradni.

A második kérdés arra keresi a választ, akarjuk-e, hogy a magyar gazdaságpolitika kialakításakor a nyugati mintákat és az Európai Uniót követve cselekedjen a kormány, vagy Magyarországnak a saját útját kell járnia.

A harmadik témakör a hazai kis- és középvállalkozásokról szól: támogassa-e őket a kormány minden eszközzel a multinacionális cégekkel szemben is, akik ki szeretnék szorítani a helyi vállalkozásokat a piacról.

A következő kérdésben arra adhatunk választ, megbüntesse-e a kormány az erejükkel visszaélő multikat, vagy fogadja el a brüsszeli szabályokat és ne lépjen fel velük szemben.

Az ötödik kérdésben a béreké a főszerep: szükségesnek látják a magyarok a béremelési programot, vagy meghagyják rábízzák azt a gazdasági szereplőkre.

Szintén izgalmas a hatodik kérdés: szükség van fiatalokat támogató munkáshitelre, vagy elegendőek az eddigi támogatások?

A hetedik kérdés szintén támogatási lehetőségről szól: hogyan járuljanak hozzá a munkáltatók dolgozóik lakhatásának támogatásához. Támogassák alkalmazottaik lakbérét adókedvezményesen, illetve a dolgozók Szép-kártyája lakásfelújításra is felhasználható legyen vagy sem?

A lakhatásnál maradva a nyolcadik kérdés a fiatalokat állítja középpontba. Egyetértenek a magyarok azzal, hogy több kollégiumi férőhelyet, új kollégiumokat építsen a kormány, valamint a lakást vásárló fiatalok kaphassanak-e kedvezményes, ötszázalékos hitelt?

A kilencedik témakörben a 13. havi nyugdíjon a fókusz: álljon szembe a magyar kormány a brüsszeli akarattal és védje meg az idős honfitársaink anyagi biztonságát vagy sem.

A tizedik kérdés a családok kontra migránsok támogatására irányul: megduplázza a kormány a gyerekek után járó családi adókedvezményt, vagy hazánkban is inkább a migrációt kellene segíteni?

A nemzeti konzultáció utolsó kérdése arról szól, egyetértünk-e a magyar kormány álláspontjával, vagy inkább fogadjuk el a brüsszeli migrációs politikát.