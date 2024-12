Így változik a MÁV menetrendje – Mutatjuk, mihez kell december 15-től alkalmazkodni

Máris mutatjuk, mire lehet számítani a december 15-én életbe lépő vasúti közlekedési szezonban. Elöljáróban annyit, hogy jóval kevesebb változásra kell számítani, mint a korábbi években.

December 15-től új menetrend lép életbe a MÁV-nál (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Van, ami jövőre sem változik a vasúti közlekedésben

Az új menetrend alapját jövőre is az idei évre kialakított kínálat adja, azaz a december 15-én kezdődő 2024/2025-ös menetrendi időszakban is a korábban megszokott vasúti-, HÉV- és buszjáratokkal utazhatunk. Vagyis, a korábbi évekhez képest kevesebb változáshoz kell alkalmazkodni – írja a MÁV. Ez azt jelenti, hogy a nagyforgalmú vasúti fővonalakon a menetrend lényegében nem változik, azonban pár perces módosulások ezeken a vonalakon is előfordulnak.

Főbb változások az új MÁV-menetrendben

A Budapest—Hatvan—Miskolc és a Miskolc—Hidasnémeti vasútvonalon néhány perccel módosul számos vonat menetrendje a csatlakozások jobb biztosítása, valamint a Budapest és Kassa között közlekedő HERNÁD InterCityk pontosságának javítása céljából.

néhány perccel módosul számos vonat menetrendje a csatlakozások jobb biztosítása, valamint a Budapest és Kassa között közlekedő HERNÁD InterCityk pontosságának javítása céljából. A Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon pár perccel előbbre vagy későbbre kerül több vonat indulási ideje a csatlakozások megfelelőbb biztosítása érdekében.

Három Bicske és Budapest-Kelenföld viszonylatú G10-es gyorsított vonat megáll Herceghalomban is a reggeli időszakban.

Az Ajkáról – Veszprémen át – a fővárosba fél 7-kor érkező sebesvonat munkanap helyett már naponta fog közlekedni.

A menetrendváltástól Magyarbóly helyett Pélmonostorig (Beli Manastir) közlekedik két-két eddig csak belföldi személyvonat. Ezentúl nemzetközi járatként erősítik a Magyarország és Horvátország közötti vasúti kapcsolatot.

A HÉV menetrendje nem változik

A HÉV-vonalak menetrendje nem változik: 2025-ben is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással fog közlekedni, mint idén – ígéri a közlekedési vállalat.

A buszközlekedésben lesz bőven változás

Az utasok visszajelzése alapján a vonatokénál több menetrendi módosítást vezet be a MÁV-Volán csoport december 15-től. A cél, hogy az ország több pontján javuljanak a munkába és iskolába járás lehetőségei. A kedvezőbb budapesti eljutási lehetőségek biztosítása érdekében például a Budapest, Kelenföld és Páty, illetve Zsámbék, valamint Szigetszentmiklós és Szigethalom viszonylatokban új járatok közlekednek majd. Új menetrend kerül bevezetése emellett Komárom-Esztergom vármegyében, illetve egyes Győr és Székesfehérvár felé vezető autóbuszvonalakon, Miskolc–Bükkaranyos–Harsány–Kisgyőr vonalon, bővül a Miskolc és Bánkút között közlekedő autóbuszjáratok száma, új menetrend lesz a Mohács–Palotabozsok–Pécsvárad viszonylaton és több távolsági buszvonalon úgynevezett mentesítő autóbuszjáratok is közlekednek majd (egy időpontban egyszerre legalább 2 autóbusz indul).