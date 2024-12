A Madarász család havonta 229 ezer forintból boldogul

A szegénység olyan rossz anyagi helyzetet jelent, amely hatással van a hétköznapokra is. A Madarász család számára a megélhetés bizony mindennap újabb és újabb kihívást jelent.

A Madarász lányok a körülmények ellenére is boldogok (Fotó: archív / hot magazin)

„A Jákob alapítvány segítségének köszönhetően kicsit jobb a helyzetünk, de még mindig vannak fennakadások. Több felajánlás érkezett már, volt köztük tartós élelmiszer is, de több jelentkező jelezte azt is, hogy szeretne segíteni a felújításban. A fürdőt már elkezdték felújítani, a csövezés ki van építve, de másfél hónapja áll a burkolás: hiába voltak jelentkezők, egyelőre a legtöbb csak ígéret volt. Ráadásul a tél közeledtével fűteni is nehezebb, hiszen régi a házunk, és fával tüzelünk” – kezdte Madarász Józsefné a hot! magazinnak.

A Madarász család feje, József a szomszéd faluban tudott elhelyezkedni

A legbecsülendőbb az, hogy a szülők még ennyi nehézség közepette is hatalmas szeretetben és összetartásban nevelik a négy gyermeküket. Ráadásul hiába szeretnének dolgozni, a körülményeik nem engedhetik meg, hogy jobban fizető munkát keressenek.

A szülők négy gyermeket nevelnek (Fotó: archív / hot magazin)

„A kislányunk epi­lep­sziás, emiatt a párom csak a faluban tudott elhelyezkedni, havonta 133 ezer forintért. Ezt a havi 96 ezer forint anyasági támogatásommal tudom kiegészíteni. Jelenleg én vagyok itthon a gyerekekkel, de mivel beteg a kislányunk, a párom nem tud elmenni dolgozni a szomszéd városba, hiszen bármi történik, ugrania kell.

Szerencsére csak az első néhány hónap volt nagyon rossz, akkor kellett mindenre odafigyelni.

Létezik egy gyógyszer az epilepsziára, ez harmincezer forint úgy, hogy Székesfehérvárra nem lehet rendelni, ezért Budapestre kell utazni érte. Szerencsére nem kell havonta megvásárolni: csak akkor kell használni, amikor a kislányomnak rohama van. December 20-ára kaptunk időpontot vizsgálatra, és az orvos szerint lehetőség van rá, hogy a lányom kinövi a betegséget” – árulta el az édesanya.

„A gyerekeket is úgy neveljük, hogy becsüljék meg azt, amijük van”

Az ünnepek közeledtével egyre nehezebb megoldani a fűtést, azonban így is gondoskodnak arról, hogy a gyerekeknek meghitt karácsonyuk legyen.