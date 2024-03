„Egy cipőben jártam télen-nyáron, hogy neki meg legyen mindene” – Csoda történt a 16 hónapos kislányát egyedül nevelő Beával

A 33 éves Szanyi Beatrix egyedül neveli 16 hónapos kislányát egy rossz állapotú, régi házban, Zalaegerszegen. Az édesanya mindent megtesz, hogy megadja kislányának a szükséges dolgokat, így vissza is ment dolgozni, amint kislányát bevette a helyi bölcsőde. A családi pótlékkal és a gyessel együtt azonban így is csak 90 ezer forintból él anya és lánya.

Beatrix kislányával egyedül él Zalaegerszegen egy hegy tetején Fotó: Olvasói fotó

Abban a házban laknak, amiben Bea is felnőtt, de azóta sem tudták renoválni

Bea jelenleg az édesanyja tulajdonában lévő kis házban él. Itt nőtt fel ő is anno, négy testvérével együtt, a ház azonban már akkor sem volt a legjobb állapotban. Amikor szülei elköltöztek innen, még jobban tönkrement a lakás. Bea azonban egészen addig nem is kért segítséget, míg le nem szakadt az 5 literes bojlerje a falról.

Reménykedtem benne, hogy ha idővel is, de lesz rá pénzem, hogy újat vegyek. Nem sikerült. Ekkor kértem segítséget először, mert úgy éreztem nem tudok mit tenni

– mesélte a Metropolnak Bea, aki a Jákob Alapítványtól kért segítséget a bojler pótlására. Addig az édesanya a tűzhelyen melegített fürdővizet kislányának. Az alapítvány reagált Bea segítségkérésére, a vele készült videójuk után pedig az egyedülálló édesanya élete 180 fokos fordulatot vett.

„Felpörögtek az események, megkaptuk a támogatást az alapítványtól, a videó pedig elterjedt a TikTokon. Nagyon hálás vagyok nekik, nélkülük nem sikerült volna mindez. Az volt a legnagyobb álmom, hogy a tető és a mennyezet legyen kijavítva, ami úgy tűnik sikerülni fog, sőt, ennél sokkal többet kaptam” – részletezte elcsukló hangon Bea a Metropolnak, akinek többen is felajánlották a segítségüket. Eddig kaptak pelenkát, törlőkendőt, ruhát, játékokat, hideg élelmet, és hamarosan a házfelújítás is elkezdődik a rászoruló családnál.

A mi tetőnk teljesen rossz, de van a családban hozzá alapanyag, amit csak át kéne tenni a miénkre. A következő hetekben neki is állnak, kaptam ígéretet a mennyezet és a falak megcsinálására is és még egy teljes körű homlokzati szigetelést is felajánlottak nekünk

– mesélte boldogan az édesanya, aki már ott tart, hogy sírni tudna a boldogságtól és szavakat is nehezen talál arra, ami velük történik mostanában.

Bea álma az volt, hogy a tető és a mennyezet felújítása megtörténjen, de a falakra is ráférne a renoválás Fotó: Olvasói fotó

„Inkább nem veszek új cipőt, hogy a kislányomnak hó végén is vehessek egy csokit”

Beát a környéken mindenki csupa szív, dolgos asszonynak ismeri. A családon kívül nem is tudta róla senki, hogy ilyen nehéz anyagi körülmények között él kislányával. A 16 hónapos pici lány ugyanis mindent megkap, Bea szépen neveli és rendezetten hordja bölcsibe is.

Hétvégén nem dolgozok, hogy minőségi időt tudjak tölteni a kislányommal, főzök, mosok, takarítok, próbálok mindent megadni neki a konyhai kisegítői keresetemből. Azon vagyok, hogy a kicsinek meglegyen minden, hogy hónap végén is megvehessem neki azt a csokit, ha épp arra vágyik, még, ha én sportcipőben is járok miatta egész télen

– vallott Bea, aki mindent megtesz, hogy kislányán ne látszódjon, hogy hiányt szenvedne bármiben is. A ház, amiben laknak azonban nem a legkomfortosabb. A tetőn és a mennyezeten kívül problémás a fűtés is, hiszen kályhával fűt, amihez fát kell vágni. Az édesanya azonban nem maradt egyedül a bajban, Zalaegerszeg is összefogott érte és az alapítvány videója miatt is sokan keresik.

A zalaegerszegi édesanya és kislánya helyzetéről mit sem tudtak az ismerősök Fotó: Olvasói fotó

„Hihetetlen, hogy a mai világban még léteznek ilyen jó emberek, akik segítenek nekünk ismeretlenül is és nemcsak ígérik, de meg is valósítják, teljesen ingyen. Nagyon nehéz mindenhol helytállni, nehéz egyszerre anya és apa lenni. Nagyon hálás vagyok, tiszta szívemből köszönöm ezt a rengeteg segítséget és majd később fogok egy posztot és egy videót is csinálni, hogy megköszönhessem ott is mindenkinek” – zárta gondolatait Bea hálálkodva, aki maga sem hitte volna, hogy egyszer kimondhatja, de hamarosan felújítják a házát.