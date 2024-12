Magyar orvosi csoda: új tüdőt kapott a 14 éves Botond

Rendkívüli beavatkozáson és utókezelésen van túl egy mindössze 14 éves kisfiú, akinek súlyos betegsége miatt már ilyen fiatalon új tüdőre volt szüksége. A szervátültetés nem csak sikeres volt, de a rehabilitáció is rendben zajlott: Botond már sétálni és labdázni is tud. Három kórház orvosi csapatának összehangolt munkája mindez, ami azért is rendkívüli, mert a transzplantáció előtt a kamasz közel két hónapig szorult műtüdős kezelésre, ugyanis már képtelen volt önállóan lélegezni. Ilyen hosszú időszak után pedig már rendkívül kockázatos egy ehhez hasonló beavatkozás, hiszen a szerv önálló működéséhez szükséges izmok sokáig nem voltak használatban – számolt be az orvosi csodával felérő sikerről a Tények.