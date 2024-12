"Felmegyek az égbe, csillag leszek" –így közölte négyéves kislányával az édesanya: hetei vannak hátra

26 év: mindössze ennyi adatott meg annak a fiatal édesanyának, aki 13 éves kora óta tudja, hogy egy ritka, kegyetlen és halálos vesebetegségben szenved. Ráadásul nem elég, hogy a halállal kell farkasszemet néznie, de négyéves kislányát is fel kell készíteni arra, hogy hamarosan nem lesz már itt mellette. Kétségtelenül ez volt az amerikai Sara életének egyik legnehezebb döntése: hogyan beszéljen minderről szeme fényével, a kis Riley-val?

Sara úgy döntött, itt az ideje elkezdeni felkészíteni a kislányát arra, hogy nem lesz mindig mellette

Sara Long 13 évesen vette észre először, hogy minden indok nélkül kiütések és zúzódások jelennek meg a testén, amik nem akarnak elmúlni. Az orvosok hamarosan megállapították nála a veseelégtelenséget. Csak egy donorszerv segíthetett volna rajta, édesanyja pedig fel is ajánlotta a saját veséjét, amit Sara 16 éves korában be is ültettek neki. A szervezete azonban kilökte a kapott vesét. Később egy jóbarátja jelentkezett, őt azonban a műtét előtt lupussal diagnosztizálták, így nem volt alkalmas donornak. Azóta pedig nem találtak megfelelő szervet – Sara pedig kifutott az időből.

Hamarosan hospice-házba költözik, ahol élete utolsó heteiben ápolják majd: noha most még egészségesnek tűnik, hamarosan búcsúznia kell az élettől az orvosok szerint. Épp ezért döntött úgy: el kell mondania gyermekének, hogy hamarosan nem lesz már vele.

"Felmész az égbe?" – kérdezte Sarát a kislánya.

"Igen, kicsim, felmegyek az égbe" – mondta az édesanya.

"Csillag lesz belőle" – tette hozzá a párja, Justin.

"Ha felnézel a csillagokra, mindig látni fogsz" – folytatta lányának a fiatal édesanya.

Sara egyébként elárulta: noha a gyógyulás csodája nem adatott meg neki, egy csodát már kapott az élettől kislánya személyében.

Inkább élek 26 kalandokkal, szeretettel és tartalommal teli évet, mint 100 jelentéktelent

– magyarázta a haldokló édesanya, aki élete utolsó heteire is megőrizte ugyanazt a pozitív hozzáállását, ami útja során végig elkísérte őt.