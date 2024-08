"A betegségem olyan ritka, hogy nem is nagyon kutatták még" – 700 ciszta nőtt a menyasszony tüdejében

Egy rendkívül ritka betegség még ritkább, szélsőséges formájával kell élnie a mindennapjait egy fiatal nőnek, aki számára még a levegővétel is kihívást jelent. Aludni is csak oxigéntartállyal tud, hosszú távon pedig csakis a tüdőátültetés jelenthet megoldást. Ez azonban rendkívül kockázatos és megterhelő beavatkozás, ráadásul az sem garantált, hogy a beültetett szervet nem dobja-e majd ki a szervezete. Ráadásul a várólista is hosszú, így cseppet sem mondhatni, hogy Hayley helyzete egyszerű. A 30 éves nő – akinek történetét a Truly YouTube-csatornája mutatta be a közelmúltban – Limfangioleiomiomatózisban szenved. Ez egy ritka, progresszív és szisztémás betegség, amely jellemzően cisztás tüdőpusztulást eredményez. Elsősorban a nőket érinti, különösen a fogamzóképes korban. Átlagosan a betegeknél pár ciszta alakul ki a kór következtében, Hayley-nek azonban a tüdejében 700 ciszta van, ami egy átlag LAM-beteg cisztaszámának a több százszorosa, és ami miatt a tüdeje 17 százalékos "kapacitással" működik csupán.

Hayley számára minden levegővétel küzdelem Fotó: YouTube

A szakemberek szerint ő az egy a félmillióból – sajnos azonban ez a "különlegesség" cseppet sem válik előnyére, hiszen még az orvostudomány is a sötétben tapogatózik a kórt illetően.

"A betegségem olyan ritka, hogy nem is nagyon vannak orvosi kutatások a témában, de remélem, hogy ez megváltozik" – magyarázta Hayley, aki szeretné a lehető legtöbb emberrel megismertetni ezt a kegyetlen állapotot.