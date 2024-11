Megcáfolt csodatétel? A tudósok magyarázatot találtak Jézus tettére

Miután befejezte a tanítást Genezáret tavánál, Jézus így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra!” „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót” – válaszolta Simon –, és így is tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ez a történet a Bibliából, azon belül is az Újszövetségből származik és Jézus egyik csodatételét, a csodálatos halfogást meséli el. Legalábbis eddig ezt hihettük. Úgy tűnik ugyanis, hogy egy tanulmánynak köszönhetően a tudománynak most sikerült a bibliai történet fölé kerekednie. Az IFLScience vette észre azt a kutatást, amely finoman fogalmazva is kétségbe vonja, hogy isteni csodát tett volna Jézus Krisztus a Lukács evangéliumában olvasható eset során. A leírt kutatás szerint a fent leírt egy megcáfolt csodatétel.

Nem gyakori, hogy a tudomány joghézagot talál a Szentírásban, de most úgy tűnik, hogy mégiscsak akad egy megcáfolt csodatétel Fotó: Pixabay / Pexels

A megcáfolt csodatétel magyarázata

A Kinereti Limnológiai Laboratórium munkatársa, Yael Amitai és kollégái által készített tanulmány szerint nem isteni csoda, hanem sokkal inkább a Kineret-tó, azaz a Galileai-tenger természetes folyamatai állhatnak a csodálatos halfogás hátterében. A kutatócsoport a tó ökoszisztémáját vizsgálva két hónap alatt kétszer is azonosított olyan eseményt, amelynek során több ezer elpusztult hal bukkant fel a felszín közelében. Arra a megállapításra jutottak, hogy napjainkban a halpusztulási események ugyanott zajlanak a tóban, ahol a bibliai csoda történhetett.

Megcáfolt csodatétel: könnyen lehet, hogy ritka, de természetes folyamat a magyarázata a Bibliában is szereplő csodálatos halfogásnak Fotó: Oziel Gómez / Pexels

A szakembereknek 3D modellezéssel sikerült azonosítaniuk a folyamat okát. Ez nem más, minthogy a tóban időközönként megismétlődik egy folyamat, amely során az alacsony oxigéntartalmú víz elkezd felfelé áramolni. Ez pedig – miután eléri a felszínt – megöli az állatokat a part mentén. Azért megy végbe mindez, mert a Kineret-tó vize nyáron rétegekbe rendeződik: egy meleg felső, valamint egy hűvösebb alsó és egy köztes réteg alakul ki. Ha nem sokkal ezt követően a szél belső hullámokat kelt a tóban, akkor azok az alsó rétegek hidegebb, oxigénhiányos vizét a felszínre nyomják. Ha a két folyamat között csak rövid idő telik el, akkor a halaknak nincs idejük elmenekülni az oxigénhiányos vízből, így aztán a felszínen megfulladnak.