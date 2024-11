Háromnapos jégfesztivál kezdődik ma a Városligetben

Kezdetét veszi a városligeti jégfesztivál

Az elmúlt évek sikerei után 2024. november 28–30. között ismét visszatér a Freeze Fesztivál a Városligeti Műjégpályára. A háromnapos rendezvény középpontjában a téli sportok, a szórakozás és a felejthetetlen élmények állnak. A résztvevők nemcsak jókat ehetnek, ihatnak, bulizhatnak, korcsolyázhatnak, de olyan sportokat is kipróbálhatnak, mint a curling, a jégkorong vagy épp az Ice Board Blade. A mai nap programjai például a következőképp alakulnak:

17.00–23.30: Fényfestés

17.00–20.30: Próbáld ki a curlinget!

17.00–20.30: Ice Board Blade

17.00–20.30: Asztalitenisz

17.00–20.30: Darts

17.00–20.30: Jégkorong akadálypálya

17.00–20.30: Szerencsekerék

17.30–18.00: Műkorcsolya-bemutató

18.00–19.30: DJ-verseny

18.30–20.30: Kapj el, ha tudsz!

20.30–21.00: Jégfrissítés

21.00–23.30: Jégdisco & Éjszakai korizás

21.00–23.é30: Próbáld ki a curlinget!

21.00–23.30: Ice Board Blade

21.00–23.30: Asztalitenisz

21.00–23.30: Darts

21.00–23.30: Jégkorong akadálypálya

21.00–23.30: Szerencsekerék

A fellépők sorát BódiP nyitja, majd jön az Egyetemi DJ-verseny, aztán a Budai House Clique, 20.30–22.00 óráig Lil Frakk X Doór DJ set, végül 22.00–23.30 között MRKK zenél majd – olvasható az esemény hivatalos weboldalán.

137 éve ezen a napon indult el az első villamos a fővárosban

1887-ben ezen a napon, vagyis november 28-án indult el Budapest első villamosított közúti vasútvonala, vagyis az első villamos. A Nyugati pályaudvar és a Király utca között közlekedett a Siemens & Halske villamosjárata a Nagykörúton. Az esemény egy hétfői napra esett, az első villamos délután fél háromkor indult el. A Nyugati pályaudvar elé megépítették az ideiglenes kocsiszínt is. Az 1000 mm nyomtávolságú vonalon két motor- és egy pótkocsi közlekedett. A legnagyobb menetsebességet 10 km/h-ra korlátozták, de az Andrássy utat ennél is lassabban volt szabad keresztezni. Itt állandóan lovas rendőr figyelte, segítette a közlekedést.

Az első számítógép megalkotója is ezen a napon született

Kozma László, Kossuth-díjas villamosmérnök, tudós, az első magyar számítógép tervezője 121 éve ezen a napon született. Kozma az MTA tagja is volt és a XX. századi távközlés- és számítástechnika kiemelkedő tudósa is egyben. Munkássága kiemelkedő jelentőségű a távközléstechnika automatizálása, elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázása terén, emellett nevéhez fűződik az első magyarországi digitális számítógép, a MESZ1 megtervezése és üzembe állítása is.