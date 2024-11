Egyre több embert ölnek meg a szuperbaktériumok – Ez az oka

Egyre több embert ölnek meg az olyan baktériumok, amikre nem hatnak a gyógyszerek. Mi ennek az oka és mit érdemes tudni az úgynevezett szuperbaktériumokról? Az európai antibiotikum nap alkalmából összegyűjtöttük!

Egyre többen halnak meg olyan baktériumok miatt, amik ellen nincs gyógyszer! / Fotó: FOTOGRIN / Shutterstock

November 18-a az európai antibiotikum nap

A sok, feleslegesen beszedett antibiotikummal azt éri el az emberiség, hogy már most gyógyszereknek ellenálló baktériumok tizedelik a lakosságot. Erre kívánja felhívni a figyelmet az európai antibiotikum nap (EAAD), amit minden évben november 18-án tartanak. Mit lehet tudni erről a jelenségről? Lehet ellene bármit is tenni?

A kezdeményezésről bővebben

Az EAAD egy, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által koordinált egészségügyi kezdeményezés. November 18-tól általában egy héten át különböző tájékoztató anyagokat állítanak össze a tagállamok, amik segítségével arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy milyen veszélyeket rejt a kontrollálatlan és indokolatlan antibiotikum szedés, és hogy mit lehet tenni az így kialakuló szuperbaktériumok ellen. Íme ezekre néhány példa!

Mi is az a szuperbaktérium?

Egy antibiotikumoknak ellenálló baktérium, ami különböző fertőzéseket okoz az emberi testben, és mivel ellenáll a gyógyszereknek, szinte lehetetlen elpusztítani őket. A megjelenésük oka, hogy az emberek – kis túlzással – egy szimpla torokfájásra is antibiotikumot vesznek be. A másik ok, hogy Európa-szerte sok kórházban, bentlakásos intézményben adnak túl sok antibiotikumot a pácienseknek.

Mennyire rossz jelenleg a helyzet?

Évente annyi embert betegítenek meg szuperbaktériumok, mint az influenza, a tuberkulózis és a HIV/AIDS együttvéve. A legfrissebb statisztika szerint nagyjából 35-40 000 ember hal meg emiatt évente az unió területén. És ez a helyzet egyre csak romlik, a koronavírus-járvány miatt ugyanis jelentősen megugorhatott az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok száma és elterjedtsége. Sokakat ugyanis antibiotikummal kezeltek, teljesen feleslegesen.

A szuperbaktériumok terjedésének egyik oka az indokolatlan antibiotikumszedés / Fotó: nngyk.gov.hu

Hogyan terjednek a szuperbaktériumok?

Terjesztik őket állatok, növények és persze az emberek is. Az állatokban úgy alakul ki, mint az emberekben: az antibiotikumos kezelések által. A növényekbe az állati trágyával jut be a szuperbaktérium, az emberekbe pedig étellel és az állatokkal való közvetlen érintkezés útján. Ezenkívül, a kórházban is megfertőződhet bárki szuperbaktériummal, akit antibiotikummal kezelnek. Ha pedig valaki már fertőződött, akár egy érintéssel is továbbadhatja a betegséget.

Sokan fertőződnek meg szuperbaktériummal a kórházakban Minden 15. kórházi betegnek van minimum egy egészségügyi ellátással összefüggő fertőzése az EU-ban. A rosszabb hír azonban az, hogy a fertőzést okozó 3 baktériumból 1 ellenáll az antibiotikumoknak, vagyis szuperbaktérium.

Megállíthatjuk a szuperbaktériumok terjedését?

Egyes becslések szerint 2050-re 10 millióan fognak meghalni antibiotikum-rezisztenciában, és ebben a becslésben még egyáltalán nem számoltak a koronavírussal, ami csak rontott a helyzeten. Mit tehetünk ez ellen?