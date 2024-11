Fantasztikus lehetőség előtt állunk: az asztrológus szerint így hat a Mars és Plútó szembenállás az egyes jegyek szülötteire

SKORPIÓ

Tiéd az erő, az átalakulás ereje, ügyelj rá, hogy ne használj kétes taktikákat. Valaki érzékeny pontodat találja el, és ahelyett hogy lesújtanál rá kíméletlen bosszúval inkább elemezd ki és találd meg magadban a kiindulópontot. Hatalmas erődet most építően használhatod ne pazarold hatalmi harcokra, mert úgyis te nyersz így is úgy is. Ehelyett teremts valami szépet és jót életedben.

NYILAS

Magas fordulatra kapcsolsz, és lelkesedésed határtalan, terveid beérnek, megvalósulnak, és megvalósíthatók. Magasra juthatsz de felejtsd el a kitartásra is szükséged lesz. Hited átsegít minden kihíváson, és pozitív hozzáállásod most jótékonyan hat másokra is, így bátran segíthetsz, taníthatsz másokat, a lényeg, hogy jusson nekik is lelkesedésedből.

BAK

Az elmúlt 15 év eseményeit és változásait összegezheted, és ahol még mindig nem engedtél, és nem akartál változtatni ott most és örökre megtörténik az elkerülhetetlen. Bizonyosan rugalmasabbá váltál az elmúlt években használd ezt a megszerzett tudást, és ne keseregj hogy mindennek ára van. Használd a gyógyító erőket, és regenerálódj.

VÍZÖNTŐ

Életed hatalmas változás előtt áll, amit belül már Te is érzel, mégis reménykedsz, hogy megúszhatod és elmenekülhetsz. Pedig ez most nem lehetséges, amennyiben zsarnoki viselkedésed került előtérbe úgy most kemény tanításokat kaphatsz leginkább november végétől. Valami megszületik az életedben állj hozzá pozitívan.

HALAK

Az élet mostanában szembesít a valósággal, amely elől szívesen elúsznál jól felépített álomvilágodba. Terheket érzel és közel jársz az önfeláldozáshoz, pedig életed nagy lehetősége ez, amikor álmaidat, vágyaidat valóban meg tudod valósítani. Ehhez azonban tenned kell, el kell indulnod, meg kell tenned az első lépést, most nem a sodródás ideje van, hanem a cselekvésé.