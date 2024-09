Hold–Plútó kedvezőtlen fényszöge sújt le ezekre a csillagjegyekre

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ahogy ez önnel gyakran megtörténik, ma is szinte zsonglőr módjára próbálja a legtöbbet kihozni a napból, és amilyen céltudatos, ez általában sikerül is önnek. Ma is láthatja az elismerést mások szemében! Hétvégén pihenje ki magát.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold–Plútó kedvezőtlen fényszöge miatt úgy érezheti majd, mintha mindenki öntől akarna valamit, önből akarna egy darabot. És önt ez nagyon irritálja, a fojtogató légkört az átlagnál is rosszabbul viseli. Szerencsére jól tudja hárítani a rámenős embereket...

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma fárasztó napra számíthat sok tennivalóval és rengeteg új információval. Lesz azonban „kárpótlás” is: egy találkozás különösen ösztönzően hathat önre, és jobban megismerhet valakit, akiről eddig csak feltételezései voltak.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken furcsa élményben lehet része, mivel valaki a környezetében nem úgy viselkedik egy szituációban, ahogyan azt várta. És egyáltalán nem biztos, hogy rosszabbul, mint gondolta! Lehet, hogy teljesen le fogja nyűgözni az illető.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma egy érdekes új helyzet alakulhat ki ön körül, vagy egy új személy léphet be az életébe, és mindez kissé felforrósítja a levegőt. Talán mindennek elsősorban a munkában érezhető a hatása, de az is lehet, hogy a magánéletét érinti.