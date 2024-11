A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) együttműködésével szervezte meg a IX. Családszervezetek Adventi Jótékonysági Gyűjtése alkalmából a családszervezetek közös adventi koszorúkészítését, amelyet Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány elnöke a kezdetektől támogat saját készítésű advennti koszorúival is. Idén, a karácsonnyal együtt a második gyermekét váró Koncz Zsófia családügyi államtitkár is csatlakozott.

A kézműves adventi koszorúk megvásárlásával is segíthetünk (Fotó: Fodor Erika)

2024-ben a IX. Családszervezetek Adventi Jótékonysági Gyűjtése kedvezményezettje az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ). A gyűjtés teljes bevételét az AOSZ ElsőSegély szolgáltatásának fejlesztésére és működtetésére ajánlják fel.

Közösen készítettek adventi koszorúkat a családszervezetek képviselői (Fotó: Fodor Erika)

A KINCS-ben tartott családias hangulatú koszorúkötésre Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány kuratóriumának elnöke – aki a kezdetek óta támogatja a Ficsak által szervezett és összefogott, családszervezetek jótékonysági akcióját – eleve gyönyörű adventi koszorúkkal érkezett, amelyeket Júlia lányával közösen készített.

Herczegh Anita rutinos koszorúkészítőként mutatja a fogásokat Koncz Zsófiának (Fotó: Fodor Erika)

Idén csatlakozott az ügyhöz Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár is, aki Herczegh Anita és Király Nóra miniszteri biztos, a Ficsak alapítója segítségével csinálta meg „élete első adventi koszorúját”. Munka közben azt is elmesélte, milyen úgy az adventi várakozás és a karácsonyra készülődés, hogy éppen ezekben a napokban várja második gyermekét.

Mutatjuk videón.

@fezstory Koncz Zsófia is csatlakozott idén a Ficsak IX. Családszervezetrk Adventi Jótékonysági gyűjtéséhez. Idén ő a kis Jézus születése mellett második kisfia érkezését is várja. ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

Koncz Zsófia, mint második fiúgyermekét váró édesanya kérdésünkre elmondta, másodszor éli át azt, hogy milyen annak a születését várni, akire a legjobban várunk!

„A most 2 éves kisfiam is ugyanebben az ünnepi időszakban született, és a második kisfiunk is mostanában érkezik hozzánk. Nagyon várja az egész család, persze azt, hogy a nagyfiam hogyan fogadja majd, ha itt lesz már köztünk a kistestvér, azt csak utána tudjuk meg” – árulta el a családokért felelős államtitkár.

Király Nóra miniszteri biztos, a Ficsak alapítója megköszönte a már hagyománnyá vált családszervezeti összefogást, és mindenkit támogatásra buzdított.