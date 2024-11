A SPAR borszakértője elárulta, ezeket a borokat tenné az ünnepi asztalra

A SPAR idén nyáron országos felmérést szervezett, ahol sokan meséltek a borfogyasztási szokásaikról. A kérdőívet közel 23 ezren töltötték ki, amiből értékes és hasznos visszajelzéseket kapott a vállalat a magyarok borfogyasztási és borvásárlási preferenciáit illetően. Ezek a visszajelzések is alakítják a SPAR és INTERSPAR áruházak folyamatosan megújuló borkínálatát.

Forrás: SPAR



Borok, pezsgők és egyéb nedűk

A SPAR termékpalettáján kiemelt helye van a hazai pincészeteknek, borászatoknak, azonban az üzletekben kitűnő nemzetközi borok és pezsgők is várnak. A vállalat folyamatosan bővíti választékát, az INTERSPAR hipermarketekben például már csaknem 600-féle bort és pezsgőt vehetsz meg, de egy kisebb szupermarketben is változatos kínálatot találsz. A SPAR Régiók Kincsei programja révén pedig kiváló, kisebb hazai borászatok borai kerültek be az adott térségek kínálatába. Ezek mellett a SPAR nyitott az alkoholmentes borok, valamint a boralapú koktélok felé is.

Minőségi borok az ünnepi asztalon

A karácsonyi halakhoz kitűnő választást jelent, ha könnyedebb, illatos fehérbort teszel az asztalra, ilyen a Sauvignon Blanc, vagy az Irsai Olivér, de választhatod az ásványos tokaji Furmintot, vagy a klasszikus Olaszrizlinget, Chardonnay-t is. A SPAR-üzletek széles kínálatában megtalálod a roppanós rozékat, valamint a könnyedebb – Kadarka, Kékfrankos, Pinot Noir – és a testesebb – Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc – vörösborokat is. Az ünnepi étkezéseket záró sütemények mellé pedig kiváló desszertborok, aszúk várnak rád az üzletekben. A szilveszteri koccintás elmaradhatatlan kelléke egy finom pezsgő: az INTERSPAR- üzletek kínálatában ezekből, és az alkoholmentes változatokból is széles a választék.

Herczeg Ágnes is segít a választásban

Az ország egyik legismertebb borszakértője, nemzetközi borakadémikus, borpiaci stratégiai szakértő dr. Csiba-Herczeg Ágnes lett a SPAR Magyarország borstratégiai tanácsadója. Ágnes szaktudásából és borok iránti elkötelezettségéből Te is sokat megtapasztalhatsz a jövőben, ugyanis az együttműködés az üzletláncban megvásárolható borokat, és a hozzájuk kapcsolódó gasztronómiai kínálatot is még magasabb szintre helyezi.