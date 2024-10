Izgalmas bejelentés: új városrész születik Budapesten

Budapest északi kapuja, a III. kerület eddig kihasználatlan, közel 35 hektáros fejlesztési területe több évtizedes hányattatás után végre elindulhat a fejlődés útján. A területet birtokló, nemzetközi (többek között holland, belga és francia) tulajdonosok 2008-ban már majdnem megállapodtak a hasznosításról egy amerikai befektetőcsoporttal, de a beköszöntő gazdasági válság meghiúsította a több százmillió eurós üzletet, amelyet követően a hajléktalanok és illegális szemétlerakók által látogatott terület a III. kerület szégyenfoltjává vált.

Új városrész születik Budapesten Fotó: Pexels/Rohan Hakani

Több mint nyolcéves tárgyalássorozat eredményeképpen új fejezet kezdődik az Északi Városkapu életében, a terület a Peter’s Consulting Kft. és Greenovativ Kft. tulajdonába került (a XIII. kerületi LÁNG Negyed, illetve a XIX. kerületi GATE projekt fejlesztői), akik új városrészt kívánnak létrehozni modern infrastruktúrával, közösségi funkciókkal és zöldfelületekkel.

Harminc év után magyar kézben az Északi Városkapu

A fejlesztés által az Északi Városkapu bekapcsolódik az agglomerációs és budapesti közúti és a kötött pályás közösségi közlekedésbe, a 11-es főút bővítése és a kapcsolódó úthálózat, valamint új HÉV- és autóbuszmegálló létesítése révén. A fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében 700 új P+R-parkolóhely is létesül, emellett többhektárnyi zöldfelület, záportározó és szabadtéri közösségi területek is részei a terveknek. A fejlesztő a békásmegyeri lakótelep rehabilitációs programjához és alapintézményi ellátásához is hozzájárul, ezenfelül pedig vizsgálják a terület és a dunai közlekedés összekapcsolásának lehetőségét.

„A III. kerület az otthonom. Itt élek közel öt évtizede és számos ingatlanfejlesztési projektet valósítottam meg a kerületben, szívemen viselem a kerület fejlődését. Régóta zavarta a szememet ez az elhanyagolt terület és évek óta foglalkoztatott a terület hasznosítása. Ezzel az akvizícióval egy világviszonylatban is hatalmas léptékű projektet fogunk megvalósítani Óbuda északi részén, amely a főváros, a kerület és elsősorban az itt lakók javát fogja szolgálni” – mondta Zentai Péter, a Peter’s Consulting tulajdonosa. „Nagyszabású elképzeléseink vannak, de ezek középpontjában a helyi közösség igényei állnak” – tette hozzá.