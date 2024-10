Új Köztemető: ilyen sokkoló látványban még nem volt részed – Galéria!

Kidőlt fák, leszakadt gallyak és komolyabb ágak a sírokon és a földön, a bokáig érő avarban.Hiányzó padok, elburjánzott borostyán, sírkődarabok itt-ott az út mentén. Katasztrofális állapotok uralkodnak az Új Köztemetőben, sötétben nem is ajánlanánk senkinek a sétát. Olvasóink jelezték felháborodásukat a méltatlan helyzet miatt, főként a 156-os parcella elhanyagoltságát sérelmezték. A Metropol is megnézte a valóban elborzasztó látványt. De a temető teljes területén jellemző az elhanyagoltság.

Eldőlt fa, kitört sírokkal az Új Köztemetőben Fotó: Metropol

Mint ismert, az Új Köztemetőt a XIX. század végén nyitották meg. Eddig öt alkalommal bővítették, és körülbelül 3 millió elhunyt talált itt végső nyugalomra. Sok híresség nyugszik itt, 1903-ban például elkülönítettek két parcellát katonai temető céljára. 1914-től hősi halottakat és hadifoglyokat is temettek ide, illetve Nagy Imrének és mártírtársainak ünnepélyes újratemetésére is itt, a 301-es parcellában került sor, 1989-ben. Rajtuk kívül számos civil is itt talált örök nyugalomra. A sírok többségében háború utániak, nem túl régiek. A történelmi emlékek miatt rendszeresek a szervezett temetőséták, de sokan csak magányosan járnak-kelnek a területen, fotózgatnak, relaxálnak, és persze sokan szeretteik sírjához látogatnak el.

Bármilyen okból is megy ki valaki az Új Köztemetőbe, csak túrabakancsban tegye, és lehetőleg vigyen magával valamit, amivel az elburjánzott zöldet félre tudja söpörni a sírokon. Sámlit is pakoljon be, mert leülni sem fog tudni, de a temető térképe szintén a túlélőcsomag része, mivel a régi parcellajelző kövek jelentős hányada olvashatatlanná vált mára, a fenntartó főváros azonban ezen sem változtatott. Ha pedig eltévedne a nappal is sötét erdőként funkcionáló sírok között, jól jön egy nyugtató, hiszen rémisztő az egész, pláne, ha egy galamb elreppen hirtelen a reccsenő ágakról.

Olvasónk erre a parcellára hívta fel figyelmünket, ez legalább körbe van kerítve a balesetek elkerülése érdekében Fotó: Metropol

A szomorú látványt nyújtó Kozma utcai Új Köztemetőt a fővárosi önkormányzat, illetve annak cége gondozza. A jelenlegi látvány, bár sajátos hangulatú és természetközeli, azonban semmiképp sem méltó az elhunytak emlékéhez, nem beszélve azokról, akik szeretteikhez járnak ki a horrorfilmbe illő nyughelyekhez.