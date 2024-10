A kisbolygó érkezése szerencsét, de átkokat is hozhat rád

A hűvös estékkel együtt az égbolt is egyre jobban kitisztul. Mindez különösen jó hír azok számára, akik szeretik az eget kémlelni. Nem is beszélve arról, hogy milyen látványosságot figyelhetsz meg pillanatokon belül, mely talán még szerencsét is hozhat.

Elképesztő dolog hozhat neked szerencsét, ha felnézel az égre! (Képünk illusztráció) Fotó: Lucas Pezeta / Pexels

Szerencsét vagy átkot kapsz

Október 22-én kedden hajnalban a korábbiaknál valamivel fényesebben ragyog majd a Halak csillagkép egy különleges része. A Hygiea nevű kisbolygó 0 óra 22 perckor delel majd, melyet követően 5 óra 7 perckor áll oppozícióba, mely csillagászati nyelven szembenállást jelent.

A jelenség a fényviszonyok és a távolság miatt nehezen lesz lekövethető. Azok számára, akik mégis távcsövet ragadnak, jó hír, hogy a Messier 74 galaxist is észlelhetik. Az ezotéria szerelmesei pedig talán arra is kíváncsiak, hogy mindez mit jelent a csillagjegyek és a horoszkópok szempontjából.

A Kos számára sikert ígér a hét nagy része, így több ötletüket is megvalósíthatják. A Bika visszanyeri majd az emberekbe vetett hitét és a magánélet, valamint a munka terén is jól haladhat. Az Ikrek több jó hírt is kaphatnak, amellett, hogy az anyagiak is kedvezően alakulnak.

A Rák jobban teszi, ha kerüli a vitás, kétes helyzeteket. Amennyiben sikerül, csodás hét elé nézhet. Az Oroszlán jobban teszi, ha feltöltődik, hogy bírja az előtte álló nehézségeket. Az egészsége most mindennél fontosabb kell legyen. A Szűz számára szinte aranytálcán kínálja az élet a lehetőségeket. Jobb, ha már most azon gondolkodik, mivel, mit kezd majd, ha szerencséje lesz.

A Mérleg nehéz napok elé néz, melyek között sok lesz a borús, de idővel azoknak is vége. A nehéz napok során csak erre gondoljon. A Skorpió jobban teszi, ha vigyáz az irigyeivel, melyekből a sikereinek hála, több is akad majd. A Nyilas jobban tenné, ha a jelenben élne a jövő tervezgetése helyett. Élvezze ki a pillanatok adta lehetőségeket, legyen szó akár egy kellemes őszi tájról, akár valami egészen másról.

A Bak véleményére mostanság senki sem lesz kíváncsi, így jobban teszi, ha nem hangoztatja. Az értő figyelem és a csend többet használhat, mint eddig bármikor. A Vízöntő bevétele, munkája, karrierje szárnyra kaphat, melyet akár jutalommal is megünnepelhet. A Halak a héten észlelhető együttállásoknak köszönhetően olyan szerencsésnek és boldognak érezhetik magukat, mint mostanában soha. Élvezze ki, amíg megteheti!