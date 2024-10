Sallai Nóra balesete: kiakadtak a helyiek, régóta életveszélyes a kereszteződés

Mint arról a Metropol is többször beszámolt, fekete nap volt a szeptember 27-e Alsónémedi életében: ekkor szenvedett tragikus balesetet az egyik helyi kereszteződésben Sallai Nóra, a Jóban Rosszaban korábbi sztárja és öt éves kisfia, Bende. Ismeretes, a színésznő éppen egy születésnapról tartott volna hazafelé dunaharaszti otthonába, amikor kanyarodás közben összeütközött egy, a főúton száguldó BMW-vel.

A helyszínen mécsesek emlékeztetnek mindenkit Sallai Nóra tragikus balesetére Fotó: Metropol

Mindenkit lesújtott Sallai Nóra kisfiának halálhíre

Sallai Opelje az ütközés erejétől felborult, a kisfiú és édesanyja beszorultak a roncsba, onnan hős helyiek szabadították ki őket. Bende olyan súlyos állapotban volt, hogy már a helyszínen újra kellett éleszteni, végül édesanyjával együtt, válságos állapotban vitték őt kórházba. Anya és fia életéért azóta harcoltak, azonban hétfőn (okt.7.) megérkezett a tragikus hír: Bende szervezete feladta a küzdelmet és elhunyt. A borzalmas hír mindenkit lesújtott, az ismerősökön, a családon és a barátokon kívül ismeretlenek tucatja is összeomlott a történtek után, hiszen a baleset óta szinte az egész ország Sallai Nóra és a kis a Bende életéért imádkozik.

A Metropolnak a helyiek elmondták: őket is teljesen lesújtotta a hír, így a tragikus baleset helyszínén mécsesekkel emlékeztek meg a kisfiúról. Lapunk munkatársai többekkel is találkoztak itt, akik elárulták: utolsó percig drukkoltak azért, hogy Bende és Nóra is túléljék a válságos heteket.

Sok helyi szerint a kereszteződés nagyon veszélyes Fotó: Metropol

Veszélyesnek tartják a kereszteződést

Azonban a lakók azt is elmondták, hogy a rossz emlékű kereszteződést ők maguk sem szeretik, mert igencsak veszélyesnek tartják.

A főúton rengetegen száguldozva jönnek, hiába van jelzőlámpa és traffipax, az ötvenes sebességkorlátozásról nem is beszélve. Pedig itt van egy buszmegálló is, ahol felnőttek és gyerek is ácsorognak, leszállnak

- mondta Zoltán. Egy másik helyi lakos azt is elmesélte, hogy egyszer kishíján gyerekeket gázoltak el itt.

Az egyik ballagásnál például pont itt volt a gyülekező, a srácok össze-vissza szaladgáltak. Pont akkor volt egy baleset is itt, a gyerekektől pár méterre. Ordítottunk is a sofőrrel, hogy normális vagy, hát nem látod a gyerekeket?

- ingatta a fejét Andrea. Egy másik családanya, Anikó azt is elmondta, hogy több baleset is volt már itt, ő maga is koccant már a kereszteződésben: