Nyitrai Zsolt: már több mint 700 ezren regisztráltak a Gondosóra programra

Már több mint 700 ezren regisztráltak a Gondosóra programra – közölte a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a jokor.hu portálon megjelent videóban.

Nyitrai Zsolt elmondta, mostanra minden harmadik 65 év feletti magyar gondosóra-felhasználó, így az idősek élete és egészsége még nagyobb biztonságban van. Arra hívott fel, hogy akik jogosultak, de még nem regisztráltak az eszközért, tegyék meg. Hozzátette, a hozzátartozók a Gondosóra mobilalkalmazását is letölthetik. A videóban Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a programba hétszáz-ezredikként regisztrált Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművészt, karmestert köszöntötte. Azt mondta, kivételes tehetsége, személyisége és alkotóereje generációkat köt össze kulturálisan. Úgy fogalmazott, Magyarország kormánya hisz az egymást követő nemzedékek harmonikus országépítő erejében. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány kitart a nyugdíjasokkal 2010-ben kötött szövetsége mellett. Emlékeztetett: tizennegyedik éve garantálják a nyugdíjak értékének megőrzését, és minden évben inflációkövető nyugdíjemelést hajtanak végre. Visszaépítették a tizenharmadik havi nyugdíjat, amit megemelt összegben kapnak meg az idősek. Hankó Balázs elmondta azt is, hogy folytatódik a Nők 40 program, és eddig ötször fizettek nyugdíjprémiumot. Hozzátette, bevezették és megvédték az Európában egyedülálló rezsicsökkentést is. A nyugdíjasok, régebb óta fiatalok továbbra is számíthatnak ránk – zárta gondolatait a miniszter.

MTI