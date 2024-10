Ebben a kerületben kezdődik meg a lomtalanítás Budapesten

A golyóstoll magyar feltalálója ezen a napon hunyt el

Bíró László József 39 évvel ezelőtt, 1985-ben ezen a napon hunyt el Argentínában. A feltaláló az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig sok mindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe. Ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, míg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóból. 1938-ban két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett toll-találmányaira, a gyártáshoz folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára is itt kapott szabadalmat 1943-ban.

A golyóstollat Bíró László József szabadalmaztatta 1943-ban Fotó: Mediaworks archívum

A Nemzetközi klímaváltozási akciónap is ma van

A Nemzetközi klímaváltozási akciónap az éghajlatváltozás elleni küzdelem nemzetközi napja. Az akciónap célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a bolygónk éghajlatváltozásával együtt járó fenyegető veszélyekre nyomást gyakorolva ezzel a klímaváltozást befolyásolni képes döntéshozókra.

Üzemszünet lesz ma a NAV-nál

Október 24-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal több szerverén is üzemszünet lesz. Csütörtökön 20 óra és 23 óra 30 perc között rövid idejű (2–3 perc) teljes szolgáltatáskiesés várható az eBEV, az eSZJA, az ONYA, valamint az EFER rendszerekben.

Hét ágra fog sütni a nap

A koponyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön a köd, pára, valamint a rétegfelhőzet eltűnése után váltakozóan felhős égbolt, többórás napsütés várható. Csapadék esélye csekély. Az északkeleti és keleti szél helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Itt tilos megállni a mai napon

A rendőrség tájékoztatása szerint tilos megállni