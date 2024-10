Budapest: Gyurcsányék kezén maradt a Városháza, Karácsony helyett most is a Gyurcsány-korszak tanácsadói vezetik a várost

Beigazolódni látszik Szentkirályi Alexandra korábbi meglátása, miszerint Karácsony Gergelynek főleg arról szól Budapest vezetése, hogy helyzetbe hozza Gyurcsány Ferenc embereit. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint Budapestet nem Karácsony, hanem a DK elnökének levitézlett emberi irányították öt évig, akik amíg Budapestet a csőd szélére vezették, zsíros fizetéseket és prémiumokat tettek zsebre. A Karácsony-Magyar paktum most ezt lendítette tovább. A napokban nyilvánosságra került tanácsadói lista is ezt igazolja, hiszen 11 tanácsadóból 7 a Gyurcsány és Bajnai időszakból átörökített politikus. Ők Karácsony Gergely régi/új tanácsadói.

Budapest: Miközben Karácsony Gergely főpolgármester öt éven keresztül csődöt kiáltott, a budapestiek pénze folyamatosan vándorolt Gyurcsány embereinek zsebébe. Karácsony még akkor is százmilliós nagyságrendű jutalmat osztott, amikor hitelből vegetált az egyébként gazdátlan város Fotó: MW

Bár látszólag az új baloldali többségű közgyűlés megnyeste volna Karácsony Gergely szárnyait, a főpolgármester egyelőre a maga előnyére lavírozott. Kiss Ambrust átmentette Magyar Péter segítségével, és szép számmal vett fel eddig tanácsadókat. A 444 közérdekű adatigénylésére megküldött lista alapján mostanáig 11 önkormányzati főtanácsadót és tanácsadót neveztek ki az új ciklusra, és a listának még nincs vége. Többségük a levitézlett Gyurcsány- és Bajnai-kormány emberei, és az elmúlt öt évben már a főpolgármester helyett vezették a várost.

Budapest: a helyzet zavaros, de a régi gárda maradt a város élén

A tanácsadói lista nem végleges, mert ennél több tanácsadó dolgozhat a városvezetés, a frakciók és a bizottságok mellett. De éppen az új közgyűlésben kialakult zavaros helyzet miatt azt még nem lehet pontosan tudni, hogy mennyi. Mi most azt a hetet mutatjuk be, amely Karácsony mellett dolgozik továbbra is.

Gyurcsány Ferenc és Gál J. Zoltán korábban Fotó: MTI

Karácsony Gergely továbbra is főtanácsadóként foglalkoztatja Gál J. Zoltánt, aki ezért havi 1,95 millió forintot kap.

A politikus karrierjét apja, Gál Zoltán egyengette, aki 1974-től dolgozott a szocialista párt központi apparátusában, a rendszerváltozás előtti utolsó (megbízott) belügyminiszter volt, így részese volt a hatalom átmentésnek. Gál kifejezetten jó kapcsolatot ápolt Apró Piroskával is, aki ezekben az időkben informálisan sok szálat mozgatott a baloldalon. Így zöld utat biztosított fiának, aki szintén bejáratos lett Apró Piroskához és lányához, Dobrev Klárához, Gyurcsány Ferenc feleségéhez. Ezzel alapozta meg politikai karrierjét fiának, Gál J. Zoltánnak, aki később Medgyessy Pétert árulta el azért, hogy Gyurcsány államtitkára legyen. Azóta is a DK elnökének bizalmi embere, így került Karácsony mellé a Városházára, ahol ő felügyelte a főpolgármester munkáját, hivatalosan stratégiai főtanácsadó pozícióban. Lapinformációk szerint még a főpolgármester Facebook-oldalát is ő írta, illetve kampányfőnöke is volt.

A volt főpolgármester-helyettest, Kerpel-Fronius Gábort is kinevezték tanácsadónak, 1,1 millió forintért.

A momentumos politikus példátlan megnyilvánulásairól vált hírhedté, ő volt, aki kollégájával azt tanácsolta a Duna közvetlen partjánál élő 2 ezer embernek –akiket Karácsony egyszemélyes döntése miatt nem véd majd gát árvizek esetén a Rómain–, hogy a tőlük messzebb, a Királyok-Nánási útnál épülő új gáton majd létrákon átmászhatnak, ha megindul az árvíz. De ő mondatta le főpolgármester-helyettesként a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnökét is. Neki azt a "lehetőséget" vázolta fel ekkor, hogy vagy „közös megegyezéssel” távozik, vagy a BVK nem tud fizetni dolgozóinak. Miután az elnök távozott, a momentumos főpolgármester-helyettes saját emberét ültette az elnöki székbe.

Kiss Ambrus volt helyettes is rajta van a listán, aki 1,55 milliót keres.

Mint ismert, Karácsony Gergely nem tudta volna megszavaztatni Kiss Ambrust helyetteseként az októberi alakuló ülésen, ezért Magyar Péter ajánlására kinevezte a hivatal főigazgatójának, így átmentette a jövőnek bizalmi emberét. Kiss a Gyurcsány- és Bajnai-korszak háttérembere volt, "kirakat szerepre" sosem törekedett, bár a baloldali kormányzás ideje alatt minisztériumoknál dolgozott. Kiss egyébként végig a szocialista Kiss Péter mellett is megmaradt: 2006 és 2007 júliusa között kabinetfőnöke volt, az akkor szociális és munkaügyi miniszternek, majd amikor főnöke visszatért a Miniszterelnöki Hivatal élére, oda is követte. Aztán a Bajnai-kormányban a társadalompolitikai összehangolásáért felelős tárca nélküli minisztériumában volt szakállamtitkár. Öt évvel ezelőtt Karácsony a legfontosabb megbízatást adta neki, az önkormányzat működtetésével és a költségvetés előkészítésével, végrehajtásával bízta meg. Így nem is meglepő, hogy nélküle nem akart tovább menni a főpolgármester.