Akciófilmbe illő jelenetek Budapesten: videón a durva autósüldözés

A Cobra 11 készítői is megirigyelnék azt, ami a napokban a fővárosban, a Váci úton kezdődött, és végül az M3-as autópályán ért véget.

A rendőrség a TEK-kel közösen elfogta a menekülő autóst / Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock (Illusztráció)

Minden azzal kezdődött, hogy a sofőr átlépte a záróvonalat a belvárosban, ezt követően pedig menekülni kezdett az egyenruhások elől. A nyúlcipőt húzó opeles több kocsi mellett is csak néhány centiméterrel száguldott el, ezzel is komoly veszélybe sodorva többeket. A hatóságok már a Váci úttól kezdve a menekülő autós nyomába eredtek, az üldözésbe pedig később a Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei is bekapcsolódtak. A munkájuk pedig sikerre vezetett, mivel végül az opelest sikerült az M3-as autópályán feltartóztatniuk.