Zöldítés józsefvárosi módra: budi a templom előtt

Már három hete, hogy átadták a forgalomnak a Kun utcát, de itt hagytak egy lánctalpas erőgépet, ami körbe van kerítve, de úgy, hogy a kerítés ráadásul kilóg az úttestre, ami balesetveszélyes. Aztán legalább két köbméternyi kavicsot is itt hagytak a járdán, az óvoda bejáratánál felhalmozva. Az ominózus budit is itt felejtették. A munkások csak kialakították az ültetendő fák helyét, semmi nem indokolja, hogy itt kerülgessük ezeket az eszközöket és építési törmelékeket. Jó volna, ha Pikó András polgármester azonnal intézkedne és odafigyelne arra, hogy ha elkezdenek egy munkát, akkor rendesen be is fejezzék, lehetőleg úgy, hogy ne okozzon fennakadást az autós és gyalogos forgalomban, illetve bosszúságot az utcában lakóknak