Elképesztő látnivaló: Újabb zöldterületekkel folytatódik a Városliget szépítése

Újabb állomásához érkezett a Városliget parkjának megújítása: tavasszal 25000 négyzetméter megújított zöldfelületet vehettek birtokba a látogatók a KRESZ park régóta várt átadásával, most pedig a rendkívül népszerű városligeti BalloonFly környezete szépült meg. A piros-fehér csíkos kilátó körül mintegy 3000 négyzetméteren teljesen újjávarázsolták a növényzetet, felújították az utcabútorokat és új sétányokat is kialakítottak.

Zöldül a Városliget Fotó: Rozman Péter

A Liget Budapest Projekt keretében Magyarország legnagyobb tájépítészeti megújítása zajlik, melynek során eddig több mint 270000 négyzetméter zöldfelületet varázsoltak újjá a Városligetben, jövőre pedig további parkfejlesztésekkel találkozhat a közönség.

„Valamivel több mint 10 évvel ezelőtt arra a régóta várt, hatalmas feladatra vállalkoztunk, hogy a Városliget teljes zöldfelületét megújítjuk, sőt az arányát 60-ról 65 százalékra növeljük. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy ezen vállalásunkat teljesítve évről évre folyamatosan növelni tudjuk a revitalizált parkrészek számát: idén a KRESZ park felújításával több mint 30.000 m2 zöldfelületet varázsoltunk újjá, a BallonFly környezetének mostani rehabilitációjával pedig már átléptük a 270000 megújított négyzetmétert a Városligetben." –mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A hőlégballon környéke is megszépült Fotó: Rozman Péter

Budapest kedvence lett a Városliget hőlégballonja

Alig több mint két éve látványos újdonsággal bővült a Városliget, amikor a Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszatért a parkba egy több mint 120 évvel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendő légi attrakció, a városligeti ballonozás.

"A BalloonFly nyitása óta fantasztikus élményeket és igazán különleges pillanatokat szerzett nemcsak a látogatóknak, hanem nekünk is. Közel 4.000 órát töltöttünk a levegőben, melyhez mintegy 11.000 alkalommal emelkedett a ballon a magasba. Kollégáinkkal szemtanúi lehettünk több lánykérésnek, teret adhattunk élőzenei produkcióknak, mentési gyakorlatban is segédkezhettünk 150 méter magasan, és arra külön büszkék vagyunk, hogy 20 méter hosszú olimpiai zászlót is felemelhettünk a játékok kapcsán. Azonban az elmúlt két év legkedvesebb és egyben legfontosabb állomása a Liget Budapesttel és Bethesda Gyermekkórházzal kötött együttműködésünk volt, melynek eredményeként rengeteg, az intézményben tartósan gyógyuló gyermeket repíthetünk a magasba, ezzel is segítve feledni a betegségüket" – ismertette a BalloonFly nyitás óta elért eredményeit Nagy Balázs, a BallonFly Zrt. vezérigazgatója.