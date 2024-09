Brutálisan megvertek egy kutatót, aki UFO-felvételeket hozott nyilvánosságra

Napról napra egyre biztosabbnak tűnik, hogy földönkívüliek járnak a bolygónkon. Egyes teóriák szerint ez nem újdonság, és már azóta itt vannak, hogy az emberi élet megjelent a bolygón. Azt a biológusok is elismerik, hogy az emberiség fejlődésében volt egy ún. "evolúciós ugrás", azaz olyan gyorsan tanultunk meg beszélni, hogy az ellentmond a lassú fejlődési tendenciáknak. Sokan úgy gondolják, hogy ez az ugrás a földönkívüliek jelenlétére utal, ahogyan sok őskori freskó és szobor is. Abban azonban mindenki egyetérthet, hogy az elmúlt években olyannyira megszaporodtak az UFO-jelenségek, hogy azt a következtetést vonhatjuk le, hogy van valami tervük. Most ezzel kapcsolatban derültek ki új információk.

UFO-val készített szelfit a kutató

Edie Meireles UFO-kutató arra tette fel az életét, hogy minél többet megtudjon a Földre látogató idegenekről. Egy brazil nemzeti park turista útvonalán sétált éppen, amikor észrevette, hogy különös, gömb alakú objektum ereszkedik a talaj felé. A Chapada Diamantina Nemzeti Parkról egyébként már jóideje úgy hírlik, hogy ufók landolópályája, erről pedig most személyesen is meggyőződhetett a kutató - írja a The Sun.

Fotó: Edie Meireles/UFOs Bahai/Facebook

A férfi állítása szerint a képek nyilvánosságra hozása után katonák jelentek meg a házánál, majd elhurcolták.

A kihallgatás eredménye: 4 bordám és a térdem eltört, bevérzett a bal tüdőm. 12 hónapig voltam kórházba. Ez mindenkinek a sorsa, aki az ufókat kívánja vizsgálni

- nyilatkozta a férfi.