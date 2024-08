"Magasak és sáskaszerűek voltak" - könnyek között vallott a fesztiválozó: ufót látott

Azok, akik hisznek abban, hogy földönkívüliek látogatják a bolygónkat, még mindig nem értenek egyet abban, hogy mit szeretnének és milyen fázisban vannak a terveik. A többség biztos abban, hogy valamit szeretnének: vagy a bolygónkra fáj a foguk, vagy az emberi anatómiát szeretnék vizsgálni, vagy az erőforrásainkat kívánják használni. Arra is egyre többen hívják fel a figyelmet, hogy a terv megvalósítása bizonyosan fázist váltott. Korábban úgy tűnt, hogy csak megfigyelők: szemlélik a földi élet folyását, olykor elrabolnak embereket, hogy megvizsgálják őket, de mindig igyekeztek rejtőzködni. Mostanában azonban azt tapasztalhatjuk, hogy már nem kívánnak névtelenek és láthatatlanok maradni. Már nyilvánosan, rejtőzködés nélkül repkednek nagyobb városok fölött, szégyenérzet nélkül sétálnak emberek közé, stb. Egy fesztiválozó most arról számolt be, hogy este a tömegben bukkantak fel.

Sáskaszerűnek írta le az idegeneket

Egy fiatal arról számolt be a Redditen, hogy a híres Burning Man fesztiválon földönkívüliekkel találkozott. Már sötét volt, a buli már javában zajlott, amikor megtörtént a találkozás, teljesen józan volt. Amikor mások kérésére részleteket árult el, elmondta, hogy éppen távozni készült, de még egyszer meg szerette vola nézni a tömeget. Ekkor szúrta ki a magas idegeneket. Fejük háromszögalakú volt, sáskákra emlékeztették. Vékonyak voltak és különösek, és a nő biztos volt abban, hogy nem maszk volt vagy installáció, hanem élő, igazi űrlények - írja a Mirror.