EZ a visszatérő álom gyötör: mostanra rájöttem, ufók látogatnak éjjelente

A földönkívüliek kérdésköre a mai napig megosztó kérdés. Vannak, akik a mai napig tagadják a létezésüket és azzal érvelnek, hogy semmi bizonyíték nincs arra, hogy létezik más értelmes életforma az univerzumban. Sokan azonban ezt kikérik maguknak, és rámutatnak arra, hogy a világegyetemben minden analógiák mentén működik: hasonló a bolygók formája, ugyanazon anyagok ismétlődnek szerte a végtelenségben, ugyanaz a csillagrendszerek, a tejutak metódusa, egyszóval semmi nem páratlan. Ha pedig ez így van, akkor miképpen volna lehetséges, hogy az emberhez hasonló életforma ne alakuljon ki? - írtuk korábban. Nos, akadnak olyan emberek, akik nemcsak hiszik a földönkívüliek létezését, de tapasztalják is. Naponta állnak elő egyre többen azzal, hogy ők is találkoztak az idegenekkel. Most egy 22 éves fiatal, Anna mesélte, miből jött rá, hogy minden éjjel meglátogatják.

Földönkívüliek látogatnak az éjjel, ha ezeket tapasztalod

Anna május óta nagyon rosszul alszik. Szinte minden reggel kialvatlanul ébred, és hosszú ideig nem tudott rájönni arra, hogy mi lehet ennek az oka, hiszen semmiben nem változott az élete. Egy barátjával beszélgetett erről a problémáról, aki szerint az álmai lehetnek a felelősek, Anna azonban nem emlékezett azokra. Utánanézett tehát az interneten, hogy miképpen emlékezhetne az álmaira, és hamarosan talált is egy olyan vitamintablettát, ami serkenti az álmokat, illetve azoknak megőrzését.

Amikor elkezdte szedni, jött is a hatása: június óta egy visszatérő rémálom gyötri: azt a kép tárul szeme elé, hogy rászakad a tető, miközben ő bent tartózkodik, és egy nagyon erős fény szinte megvakítja. A teste valamiképpen felkerül az emeletre, majd onnan zuhanni kezd, és bár már rég a földre kellett volna pottyannia, ő csak zuhan, zuhan tovább.

Anna először nem értette, miért álmodj ezt. Azt azonban észrevette, hogy egy ideje minden reggel apró zúzódásokkal, hegekkel, égésnyomokkal ébred. Ezek soha nem fájnak és soha nem nagyok. Egy nap az édesapja megkérte, hogy szedjék le azokat a karácsonyi díszeket a tetőről, amelyeket évekkel ezelőtt helyeztek el, és amelyek már nem is működnek. Ekkor vette észre, hogy a tetőn különös nyomok találhatók. Mintha felforrósodott talpak és kerekek égették volna ki a cserepeket. Anna ekkor rájött: azért álmodja azt, hogy rászakad a tető, mert UFO landol rendszeresen a házetetőn, és a nagy világosság az idegenek érkezésének tulajdonítható.